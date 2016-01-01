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Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
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15 TEMMUZ
Ramazan
Burak Satıbol 1 yılda 40 kilo verdi! Görenler tanıyamadı
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Sevilen oyuncu Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı.
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