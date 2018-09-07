Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etti

Trabzonspor'un golc\u00fc oyuncusu Burak Y\u0131lmaz, alacaklar\u0131ndan dolay\u0131 bordo-mavili kul\u00fcb\u00fc T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) \u015fikayet etti.,Trabzonspor'da ge\u00e7ti\u011fimiz sezonu 23 golle tamamlayan Burak Y\u0131lmaz, transfer sezonunun kapanmas\u0131ndan iki g\u00fcn sonra bordo-mavili kul\u00fcb\u00fcn alacaklar\u0131n\u0131 \u00f6demedi\u011fi gerek\u00e7esiyle TFF'ye ba\u015fvurdu.,Sezon ba\u015f\u0131 transfer d\u00f6neminde Be\u015fikta\u015f\u2019a gitmesi g\u00fcndeme gelen ancak transferi ger\u00e7ekle\u015fmeyen forvet oyuncusu Burak, bordo mavili kul\u00fcpten 800 bin Euro\u2019luk alaca\u011f\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla tahsilini istedi.,HACISAL\u0130HO\u011eLU: \u201cBURAK, TRANSFER D\u00d6NEM\u0130N\u0130N ARDINDAN TFF\u2019YE BA\u015eVURDU\u201d,Konuyla ilgili olarak DHA'ya konu\u015fan Trabzonspor Asba\u015fkan\u0131 Hayrettin Hac\u0131saliho\u011flu, Burak Y\u0131lmaz\u2019\u0131n 800 bin Euro alaca\u011f\u0131 nedeniyle T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu\u2019na m\u00fcracaat etti\u011fini belirterek, \u201cTransfer d\u00f6nemi 31 A\u011fustos Cuma g\u00fcn\u00fc bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklar\u0131yla ilgili T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu\u2019na m\u00fcracaat etmi\u015f. Biz de yeni \u00f6\u011frendik, bu konuda kendisiyle konu\u015fmad\u0131k. Bug\u00fcn milli ma\u00e7 var, sonras\u0131nda bakaca\u011f\u0131z\u201d dedi.