Burak Yılmaz’dan Arda Turan paylaşımı

Trabzonspor'da forma giyen Burak Y\u0131lmaz, PFDK taraf\u0131ndan 16 ma\u00e7 ceza verilen Arda Turan ile ilgili bir payla\u015f\u0131mda bulundu.,T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) taraf\u0131ndan, hakeme sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle, 16 ma\u00e7 ceza alan Arda Turan, T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fcndemine oturdu. ,Kimileri cezay\u0131 hakl\u0131 bulurken, kimileri de cezan\u0131n a\u011f\u0131r oldu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc savundu. ,Trabzonspor\u2019da forma giyen Burak Y\u0131lmaz, Arda Turan\u2019\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 ceza sonras\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan bir payla\u015f\u0131mda bulundu.,Herhangi bir yaz\u0131l\u0131 mesaj kullanmayan Burak Y\u0131lmaz, Arda Turan ile birlikte \u00e7ekilmi\u015f bir foto\u011fraf\u0131na yer verdi. , \u0130\u015fte Burak Y\u0131lmaz\u2019\u0131n resmi Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131m: