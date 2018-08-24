Burak Yılmaz için bomba iddia!

Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n \u015fu anda Trabzonspor formas\u0131 giyen eski oyuncusu Burak Y\u0131lmaz'\u0131 transfer etmek i\u00e7in giri\u015fimde bulundu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n,D\u00fcn ak\u015fam Bordo-Mavili tak\u0131mla idmana \u00e7\u0131kan ve bug\u00fcn ise a\u011fr\u0131lar\u0131 oldu\u011fu gerek\u00e7esi ile Ankarag\u00fcc\u00fc ma\u00e7\u0131n\u0131n kadrosuna al\u0131nmayan Kral'\u0131n, Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6neticilerle bir temas halinde oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Milli Tak\u0131m'da Arda Turan'a yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ile bilinen ve bu nedenle Fatih Terim'in ilk tercihi olmayan Burak Y\u0131lmaz i\u00e7in ikinci ba\u015fkan Abd\u00fcrahim Albayrak'\u0131n ve Sel\u00e7uk \u0130nan'\u0131n arabulucu g\u00f6revine soyundu\u011fu \u00f6\u011frenilirken Terim'i ikna a\u015famas\u0131na getirdikleri ifade edildi.\r\n\r\n,Bafetimbi Gomis'in g\u00f6nderilmesinden sonra golc\u00fc aray\u0131\u015flar\u0131na giren Galatasaray'da futbol piyasas\u0131nda bomba etkisi yapacak bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131... ,\u0130ddian\u0131n ard\u0131ndan Burak Y\u0131lmaz bir anda g\u00fcndeme oturdu.,\u0130\u015fte Burak Y\u0131lmaz hakk\u0131nda bomba etkisi yapan o iddia...,Burak Y\u0131lmaz'\u0131n da Galatasaray'a d\u00f6nmeye s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 ve ne yap\u0131lmas\u0131 gerekiyorsa yapmaya haz\u0131r oldu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi kaydedildi. ,Trabzonspor y\u00f6netiminin 4,5 milyon Euro istedi\u011fi Burak Y\u0131lmaz'\u0131n transferi konusunda Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n anla\u015fma a\u015famas\u0131na geldi\u011fi belirtildi. (Habert\u00fcrk),.