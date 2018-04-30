Burak Yılmaz sezon sonunda rotayı İstanbul'a çevirebilir

Ba\u015fkan Ahmet A\u011fao\u011flu,Burak Y\u0131lmaz\u2019\u0131n ayr\u0131l\u0131k sinyalleri sonras\u0131nda d\u00fc\u011fmeye bast\u0131. ,A\u011fao\u011flu, senelik 17 milyon TL kazanan y\u0131ld\u0131z oyuncu ile bu hafta i\u00e7erisinde g\u00f6r\u00fc\u015fecek. ,Yurt d\u0131\u015f\u0131na transfer olmaya s\u0131cak bakmayan Burak, Trabzon ile anla\u015famamas\u0131 halinde rotay\u0131 S\u00fcper Lig'deki tak\u0131mlara \u00e7evirebilir.,Maddi anlamda olduk\u00e7a s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 g\u00fcnler ge\u00e7iren Trabzonspor\u2019da, Burak Y\u0131lmaz krizi ya\u015fan\u0131yor... Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda Muharrem Usta\u2019dan ba\u015fkanl\u0131k koltu\u011funu devralan Ahmet A\u011fao\u011flu yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cMaliyetli futbolcular ile \u00fccretleri hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fiz. Ortak noktada bulu\u015famad\u0131\u011f\u0131m\u0131z takdirde yollar\u0131m\u0131z\u0131 ay\u0131raca\u011f\u0131z\u201d demi\u015fti.\r\n\r\n,Konuyla ilgili olarak oyunculardan ilk a\u00e7\u0131klama ise Burak Y\u0131lmaz\u2019dan geldi. ,\u00d6nceki g\u00fcn oynan\u0131lan ve 2-1 kazan\u0131lan Antalya ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan gelece\u011fi hakk\u0131nda konu\u015fan 32 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, \u201c\u015eu anda teklifler ald\u0131\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yleyebilirim. Baz\u0131 \u015fartlar bizim a\u00e7\u0131m\u0131zdan yanl\u0131\u015f y\u00f6ne gidiyor. Y\u00f6netimle oturup g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fiz, belki de gitmek daha do\u011fru olur\u201d ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Golc\u00fc oyuncuyu kaybetmek istemeyen Trabzonspor\u2019un patronu, bu a\u00e7\u0131klamalar sonras\u0131nda d\u00fc\u011fmeye bast\u0131. Tecr\u00fcbeli futbolcu ile bu hafta i\u00e7erisinde g\u00f6r\u00fc\u015fecek olan A\u011fao\u011flu, senelik 3.5 milyon Euro (17 milyon TL) kazanan Burak\u2019\u0131, daha az bir \u00fccretle ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015facak.\r\n\r\n,23 goll\u00fc y\u0131ld\u0131z oyuncunun gelece\u011fi ise bu toplant\u0131dan \u00e7\u0131kacak karara g\u00f6re belli olacak. ,\u015eu anda yurt d\u0131\u015f\u0131na transfer olmaya s\u0131cak bakmayan Burak i\u00e7in Be\u015fikta\u015f ve Ba\u015fak\u015fehir\u2019in devrede oldu\u011fu belirtildi., Trabzon ile anla\u015famamas\u0131 halinde rotas\u0131n\u0131 bu iki tak\u0131ma \u00e7evirebilecek olan Burak\u2019\u0131n, \u015eenol G\u00fcne\u015f fakt\u00f6r\u00fc nedeniyle Siyah- Beyazl\u0131lar\u2019a daha s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. (Fanatik)