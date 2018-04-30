Burak Yılmaz sosyal medyadan duyurdu

Burak Y\u0131lmaz sosyal medyadan duyurdu\r\n,.,Burak Y\u0131lmaz, Eski\u015fehir\u2019den G\u00f6khan \u00dcnal\u2019\u0131n bonusu olarak geldi\u011fi Trabzonspor\u2019da adeta yeniden do\u011fmu\u015f ve gol krall\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131ktan sonra \u00f6nce Galatasaray\u2019\u0131n ard\u0131ndan da \u00c7in\u2019in yolunu tutmu\u015ftu. \r\n,Burak Y\u0131lmaz sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda \u015funlar\u0131 yazd\u0131;\r\n,"Berlin'de yap\u0131lan tetkikler sonucu sa\u011f taraf\u0131mdaki f\u0131t\u0131\u011f\u0131n n\u00fcksetti\u011fi, tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n Avrupa iddias\u0131 devam etti\u011fi i\u00e7in kalan 3 ma\u00e7ta b\u00f6yle oynamaya devam edece\u011fim. Sezon sonu ameliyat olaca\u011f\u0131m. \u0130lginiz i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederim..." mesaj\u0131n\u0131 g\u00f6nderdi.,Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle biten m\u00fccadele sonras\u0131nda Burak Y\u0131lmaz kritik bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Y\u0131ld\u0131z golc\u00fc sezon sonunda tak\u0131mdan ayr\u0131lma konusunda \u00f6nemli sinyaller verdi.\r\n\r\n,Burak Y\u0131lmaz, "Gelmem do\u011fru oland\u0131 fakat belki \u015fimdi de gitmem do\u011fru oland\u0131r. Ba\u015fkan\u0131m\u0131z maliyetli oyunculardan s\u00f6z ediyor. Sezon sonu oturup g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fiz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nY\u0131ld\u0131z golc\u00fc Antalyaspor m\u00fccadelesinde bir penalt\u0131 gol\u00fc kaydederek tak\u0131m\u0131n\u0131n 3 puan\u0131na katk\u0131 verdi.