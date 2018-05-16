Burak Yılmaz tercihini yaptı! İşte yeni takımı...

Sakatl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle d\u00fcn Almanya'da ameliyat olan Burak Y\u0131lmaz, her ge\u00e7en g\u00fcn Be\u015fikta\u015f'a daha da yakla\u015f\u0131yor.\r\n,Golc\u00fc oyuncu bir s\u00fcre \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Ayr\u0131l\u0131k hem Trabzonspor hem de benim i\u00e7in daha iyi olabilir" demi\u015fti.\r\n,Trabzonspor'da en y\u00fcksek \u00fccreti alan oyuncu oldu\u011fu i\u00e7in g\u00f6nderilmesi g\u00fcndeme gelen Y\u0131lmaz\u2019a, Be\u015fikta\u015f y\u00f6netimi, \u201cBizim Trabzonspor\u2019la ili\u015fkilerimiz iyi. E\u011fer onlar g\u00f6ndermek istiyorsa ve sen de gelmek istiyorsan bonservisini al\u0131p, gel. Biz araya girmeyelim. Trabzonspor\u2019la ili\u015fkilerimiz zarar g\u00f6rs\u00fcn istemiyoruz\u201d \u00f6nerisi yapt\u0131.\r\n,Burak Y\u0131lmaz\u2019\u0131n da bu sezon Karadeniz ekibinden hi\u00e7 para almad\u0131\u011f\u0131, buna kar\u015f\u0131l\u0131k bonservisini isteyece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Ba\u015far\u0131l\u0131 golc\u00fc, Bordo-Mavili tak\u0131mdan y\u0131ll\u0131k 3.5 milyon euro kazan\u0131yor.\r\n,Sezon ba\u015f\u0131nda da Be\u015fikta\u015f'\u0131n g\u00fcndemine gelen Burak Y\u0131lmaz, bir grup taraftar\u0131n kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kmas\u0131 sonucu siyah-beyazl\u0131 tak\u0131ma transfer olamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Taraftarlar\u0131n, finali Be\u015fikta\u015f'ta yapmak isteyen 32 ya\u015f\u0131ndaki futbolcuya kar\u015f\u0131 bu kez nas\u0131l bir tav\u0131r alaca\u011f\u0131 ise merak konusu.