Burak Yılmaz, yuvaya geri dönüyor...

Yeni ba\u015fkan Ahmet A\u011fao\u011flu onay verirse, Burak Y\u0131lmaz'\u0131n eski tak\u0131m\u0131na d\u00f6nece\u011fi iddia edildi.,Trabzonspor'da g\u00fcndem yine golc\u00fc Burak Y\u0131lmaz. Bordo mavili tak\u0131mda gelece\u011fi hen\u00fcz netlik kazanmayan ve ismi s\u0131k s\u0131k Be\u015fikta\u015f'la an\u0131lan Burak Y\u0131lmaz'\u0131n transferi konusunda fla\u015f geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Muharrem Usta y\u00f6netiminin, Burak Y\u0131lmaz'\u0131n transferi i\u00e7in Be\u015fikta\u015f'la s\u00f6z kesti\u011fi, Burak'\u0131n Be\u015fikta\u015f'a transferi yeni y\u00f6netimin imzas\u0131na kald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Usta'dan g\u00f6revi devralan Ahmet A\u011fao\u011flu ve y\u00f6netim kurulu e\u011fer onay verirse, Burak Y\u0131lmaz gelecek sezon Be\u015fikta\u015f formas\u0131n\u0131 terletecek.\r\n\r\n,Deneyimli golc\u00fcn\u00fcn \u0130stanbul'da futbol oynamaya s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 \u00f6zledi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n(Ajansspor)