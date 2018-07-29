Burası İstanbul! Kazdıkça tarih fışkırıyor...

\u0130stanbul'un simgelerinden, bir\u00e7ok filme konu olan 110 y\u0131ll\u0131k Haydarpa\u015fa Gar\u0131'nda 2015 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken peronlar\u0131n oldu\u011fu k\u0131s\u0131mda ve raylar\u0131n alt\u0131nda arkeolojik kaz\u0131lar ba\u015flad\u0131. Kaz\u0131larda erken ve ge\u00e7 Bizans d\u00f6nemine ait tarihi kal\u0131nt\u0131lar bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Haydarpa\u015fa Gar\u0131'nda bir s\u00fcre \u00f6nce arkeolojik kaz\u0131lara ba\u015fland\u0131. Haydarpa\u015fa K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fcn y\u0131k\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ba\u015flayan kaz\u0131lar, peronlar\u0131n oldu\u011fu noktada s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. , Kaz\u0131larda erken ve ge\u00e7 Bizans d\u00f6nemine ait tarihi kal\u0131nt\u0131lar bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Raylar\u0131n alt\u0131ndaki tarihin eski liman \u015fehrine ait oldu\u011fu de\u011ferlendiriliyor. Sadece raylar\u0131n alt\u0131nda degil, 300 d\u00f6n\u00fcml\u00fck bir alan i\u00e7inde farkl\u0131 noktalarda buluntular oldu\u011fu kaydedildi.,\u00d6te yandan tren yolculuklar\u0131n\u0131n simgesi ve filmlere konu olan, 1908'den bu yana faaliyetini s\u00fcrd\u00fcren tarihi Haydarpa\u015fa Gar\u0131'nda geri say\u0131m ba\u015flad\u0131.,Y\u0131l sonunda hizmete girmesi beklenen gar\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere pek \u00e7ok b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Gar\u0131n y\u0131l sonuna do\u011fru yeniden eski g\u00f6rkemli g\u00fcnlerine d\u00f6nd\u00fcr\u00fclmesi hedefleniyor.,Haydarpa\u015fa Gar\u0131'n\u0131n restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 iki etap h\u00e2linde s\u00fcr\u00fcyor. Birinci etapta gar binas\u0131n\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131, bekleme salonu ve y\u0131pranan d\u0131\u015f cephe ta\u015flar\u0131 restore ediliyor. , \u0130kinci etapta ise b\u00fcro hizmetleri olarak kullan\u0131lan di\u011fer b\u00f6l\u00fcmler, ah\u015fap i\u015fleri, sonradan olan eklentilerin kald\u0131r\u0131lmas\u0131, bina i\u00e7i onar\u0131mlar\u0131n yap\u0131lmas\u0131 ve elektrik \u0131s\u0131tma ve su tesisat\u0131n\u0131n yap\u0131m i\u015fleri s\u00fcr\u00fcyor.,TCDD yetkililerinden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re 2015 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmas\u0131yla, y\u0131l sonuna do\u011fru tarihi gar binas\u0131n\u0131n yolcu hizmetlerinin t\u00fcm b\u00f6l\u00fcmlerinin a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 bildirildi. ,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n sonunda gar\u0131n onayl\u0131 projeye uygun olarak asl\u0131na uygun hale getirilmesi hedefleniyor.,110 y\u0131ll\u0131k gar\u0131n peron k\u0131sm\u0131nda bulunan raylar\u0131n alt\u0131nda arkeolojik kaz\u0131lar ba\u015flad\u0131. Yakla\u015f\u0131k 50 ki\u015fiden olu\u015fan bir ekiple devam edilen kaz\u0131larda erken ve ge\u00e7 Bizans d\u00f6nemine ait tarihi kal\u0131nt\u0131lar bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Raylar\u0131n aras\u0131nda yer alan Haydar Baba T\u00fcrbesi \u00e7evresinde ba\u015flat\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar, \u0130stanbul Arkeoloji M\u00fczeler M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nce y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor. Raylar\u0131n alt\u0131nda s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen arkeolojik kaz\u0131, yakla\u015f\u0131k 50 ki\u015fiden olu\u015fan ekiple devam ediyor. ,.,\u0130stanbul'un en \u00f6nemli simgelerinden birisi olan Haydarpa\u015fa Gar\u0131'nda 2015 y\u0131l\u0131ndan bu yana s\u00fcren restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.