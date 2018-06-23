Burcu Esmersoy 1 sene boyunca her gece bunu yapmış...

Sunucu Burcu Esmersoy, kendisi ile ilgili bir bilgiyi payla\u015f\u0131nca sosyal medya salland\u0131...,Burcu Esmersoy, sunuculu\u011funu \u00fcstlendi\u011fi \u2018Ya\u015famak Ne G\u00fczel\u2019 program\u0131na Ay\u015fe Tolga\u2019y\u0131 konuk etti.\r\n,\r\nG\u00fczel sunucunun sundu\u011fu ''Ya\u015famak Ne G\u00fczel'' program\u0131na Ay\u015fe Tolga kat\u0131ld\u0131.\r\n,\r\nTolga ile keyifli sohbet ger\u00e7ekle\u015ftiren Esmersoy, kendisi ile ilgili ilgin\u00e7 bir bilgi payla\u015ft\u0131.\r\n,\r\nPayla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bu bilginin ard\u0131ndan Esmersoy ile ilgili takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan tweetler de at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015famla ilgili bilgilerin verildi\u011fi yay\u0131nda, g\u00fczellik s\u0131rlar\u0131ndan da bahseden sunucu, \u201cBurun yap\u0131mdan \u015fikayet\u00e7i oldu\u011fum i\u00e7in bir sene boyunca her gece mandal takarak uyudum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Burcu Esmersoy 1 sene boyunca her gece bunu yapm\u0131\u015f...