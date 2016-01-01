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Türkiye ve Katar anlaştı! Dengeleri değiştirecek hamle
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Rusya'da ordu tam savaş alarmında
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Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı
MAGAZİN
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Burcu Esmersoy'un sözleri sosyal medyadakileri çıldırttı
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Erdoğan'la Putin, Doğu Guta'yı görüştü
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Erdoğan Alman polisinin saldırdığı Türk'ü aradı
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CHP vekilleri Demirtaş'ı HDP'den çok ziyaret etti
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CANLI İZLE: Gençlerbirliği Galatasaray Şifresiz Canlı İzle | GS Gençlerbirliği Skoru Kaç Kaç? (LİG TV Dijitürk)
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Dolar ne kadar oldu, euro bugün kaç lira? (9 Nisan güncel döviz, dolar, euro son fiyatları)
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Survivor'da KİM GİTTİ, kİM ELENDİ? | Survivor'da adaya kim Veda Ettii | (SURVİVOR 2018)
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Survivor Elenen İsim kİM? | Survivor elenen Kim? (Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu Mu?)
MAGAZİN
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Survivor'da Dokunulmazlık oyununu kim KAZANDI | Survivor Kim GİTTİİ? (8NİSAN SURVIVOR ELEME )
MAGAZİN
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Survivor yağmur banda Kimdir,Kaç Yaşında? | Survivor Yağmur Evli Mi? ( Survivor Yağmur Elendi Mi?)
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Survivor cumali akgül Kimdir,Nereli,Kaç Yaşında? | Survivor Cumali ELENDİ Mİ?
MAGAZİN
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Survivor 2018 cumali akgül KİMDİR, Nerelidir? Survivorda Cumali Mi Elendi?
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Son Dakika! ATO seçiminde kavga: Yaralananlar var...
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15 TEMMUZ
Ramazan
Burcu Esmersoy'un sözleri sosyal medyadakileri çıldırttı
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Burcu Esmersoy, pek çok ünlü ismin ilgi gösterdiği Youtube’a kayıtsız kalmayarak kendisi de bir kanal açtı.
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