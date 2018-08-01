Burdur'da küçük kıza tacizde bulunmaya kalkan sapığın linç edildiği anlar!

Burdur'da ilkokul \u00f6\u011frencisini okuldan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada taciz etmeye kalkan sap\u0131\u011f\u0131 vatanda\u015flar lin\u00e7 etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Burdur'da ilkokul \u00f6\u011frencisi k\u0131z \u00e7ocu\u011fa cinsel sald\u0131r\u0131da bulunmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle lin\u00e7 edilmek istenen ve polisin kurtard\u0131\u011f\u0131 Osman K.'ye lin\u00e7 giri\u015fimi g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n,Burdur Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, \u00f6nceki g\u00fcn Konak Mahallesi'nde bir erkek \u015f\u00fcphelinin, \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ti\u011fi ilkokul \u00f6\u011frencisi k\u0131z \u00e7ocu\u011funa cinsel sald\u0131r\u0131da bulundu\u011fu ihbar\u0131 \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,\u015e\u00fcphelinin Osman K. oldu\u011funu belirleyen polis, d\u00fcn \u015fehir merkezinde kurulan Sal\u0131 Pazar\u0131'nda \u00f6nlem ald\u0131. , Daha \u00f6nce de cinsel taciz su\u00e7undan sab\u0131kas\u0131 olan ve cezaevinde yatt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen Osman K.'nin i\u015flemlerinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. \u015e\u00fcphelinin taciz etti\u011fi \u00e7ocu\u011fun ailesinin de polis merkezinde \u015fik\u00e2yet\u00e7i oldu\u011fu kaydedildi.\r\n\r\n,Di\u011fer yandan lin\u00e7 giri\u015fimi an\u0131 g\u00fcvenlik kameralar\u0131yla vatanda\u015flar\u0131n cep telefonu kameralar\u0131 taraf\u0131ndan kaydedildi. ,Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma sonucunda Osman K., sivil polisler taraf\u0131ndan yakaland\u0131.\r\n\r\n,\u015e\u00fcphelinin yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen vatanda\u015flar ise lin\u00e7 giri\u015fiminde bulundu. Polis, Osman K.'y\u0131 bir i\u015f yerine sokarak lin\u00e7ten kurtard\u0131. ,Ya\u015fanan arbede s\u0131ras\u0131nda bir polis memurunun parma\u011f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131, bir polis memuru da fenal\u0131k ge\u00e7irdi. Yaral\u0131 polisler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.\r\n\r\n,\u0130n\u015faatlarda elektrik\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen Osman K. de d\u00fcn ak\u015fam Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra Burdur Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde polislerin g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 Osman K.'yi g\u00f6t\u00fcr\u00fcrken, \u00e7evredeki baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n \u015f\u00fcpheliye sald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Polislerin \u015f\u00fcpheliyi h\u0131zla olay yerinden uzakla\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, vatanda\u015flar\u0131n da ko\u015farak pe\u015flerinden gitti\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde yer ald\u0131. Polisin \u015f\u00fcpheliyi lin\u00e7ten korumak amac\u0131yla girdi\u011fi i\u015f yerinden \u00e7\u0131karken de kalabal\u0131\u011f\u0131n sald\u0131rma anlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yans\u0131d\u0131.