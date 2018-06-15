Bürokrasiye yeni yapı geliyor

TBMM tatile girmeden \u00f6nce, h\u00fck\u00fbmetin Meclis\u2019ten \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 yetki kararnamesinin s\u00fcresi, yeni Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n yemin edip g\u00f6reve ba\u015flamas\u0131 ile sona erecek.,Bu nedenle, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ilk turda se\u00e7ilirse, yeni yap\u0131ya ge\u00e7i\u015f s\u00fcrecini \u00f6ng\u00f6ren kararnameler de h\u0131zla yay\u0131nlanacak. ,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m da uyum kararnameleri konusunda \u201cBe\u015f bin kanunda de\u011fi\u015fiklik \u00f6ng\u00f6ren, y\u00fcr\u00fcrl\u00fckten kald\u0131r\u0131lan kanunlar var, yeni yap\u0131lmas\u0131 gereken kanunlar var.,B\u00fct\u00fcn bunlar\u0131 se\u00e7imin belli olmas\u0131yla cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n g\u00f6reve ba\u015flamas\u0131 s\u00fcre aras\u0131nda yapma mecburiyeti var. \u015eimdiden yaparsan se\u00e7imi etki alt\u0131na alm\u0131\u015f gibi olursun\u201d diyerek KHK\u2019lar\u0131n se\u00e7im sonras\u0131 yay\u0131nlanaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekmi\u015fti. ,Edinilen bilgilere g\u00f6re, haz\u0131rl\u0131klar\u0131 tamamlan\u0131p Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a sunulan taslak KHK\u2019lar ile en \u00f6nemli uygulama Ba\u015fbakanl\u0131k kurumunu kapatmak olacak. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 yemin edip g\u00f6reve ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn, Ba\u015fbakanl\u0131k kurumu KHK ile kapat\u0131lacak. ,Ba\u015fbakanl\u0131k b\u00fcnyesindeki, her t\u00fcrl\u00fc ta\u015f\u0131n\u0131r ara\u00e7, gere\u00e7, ta\u015f\u0131t, malzeme, hak ve y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckler ile elektronik ortamdaki her t\u00fcrl\u00fc kay\u0131t ve dok\u00fcman Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7mi\u015f olacak.,Ba\u015fbakanl\u0131k b\u00fcnyesindeki personelden m\u00fcste\u015far yard\u0131mc\u0131lar\u0131, genel m\u00fcd\u00fcrler ve m\u00fc\u015favirlerin Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 m\u00fc\u015favirli\u011fi kadrolar\u0131na atanaca\u011f\u0131 belirtilirken, Tefti\u015f Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde g\u00f6rev yapan m\u00fcfetti\u015fler ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n, Devlet Denetleme Kurulu uzmanl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7irilece\u011fi ifade ediliyor.,Ba\u015fbakanl\u0131k b\u00fcnyesindeki uzmanlar, daire ba\u015fkanlar\u0131 ve genel m\u00fcd\u00fcr yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n ise Say\u0131\u015ftay b\u00fcnyesinde istihdam edilecekleri kaydediliyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan taraf\u0131ndan \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta a\u00e7\u0131klanmas\u0131 beklenen yeni h\u00fck\u00fbmet yap\u0131s\u0131nda olu\u015fturulacak bakanl\u0131klarda, \u015fimdikinden farkl\u0131 bir b\u00fcrokratik yap\u0131 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde kurulacak \u2018ofis\u2019 sistemi bakanl\u0131klarda da uygulanacak. Bu kapsamda, M\u00fcste\u015farl\u0131k, Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fck veya Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u015feklinde s\u0131ralanan birimler, \u2018kurul\u2019 veya \u2018ajans\u2019 ad\u0131 alt\u0131nda yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. Her bakanl\u0131kta, \u2018ofis\u2019 sistemi ile \u00e7al\u0131\u015facak bu birimler ile kamuda at\u0131l vaziyetteki kadrolar\u0131n verimli h\u00e2le getirilmesi planlan\u0131yor.,a\u015fbakanl\u0131k b\u00fcnyesindeki uzmanlar, daire ba\u015fkanlar\u0131 ve genel m\u00fcd\u00fcr yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n ise Say\u0131\u015ftay b\u00fcnyesinde istihdam edilecekleri kaydediliyor. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan taraf\u0131ndan \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta a\u00e7\u0131klanmas\u0131 beklenen yeni h\u00fck\u00fbmet yap\u0131s\u0131nda olu\u015fturulacak bakanl\u0131klarda, \u015fimdikinden farkl\u0131 bir b\u00fcrokratik yap\u0131 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde kurulacak \u2018ofis\u2019 sistemi bakanl\u0131klarda da uygulanacak. \r\nBu kapsamda, M\u00fcste\u015farl\u0131k, Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fck veya Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u015feklinde s\u0131ralanan birimler, \u2018kurul\u2019 veya \u2018ajans\u2019 ad\u0131 alt\u0131nda yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. Her bakanl\u0131kta, \u2018ofis\u2019 sistemi ile \u00e7al\u0131\u015facak bu birimler ile kamuda at\u0131l vaziyetteki kadrolar\u0131n verimli h\u00e2le getirilmesi planlan\u0131yor.,Yeni h\u00fck\u00fbmet sisteminde, b\u00fcrokrasiye yap\u0131lan atamalardaki \u2018\u00fc\u00e7l\u00fc kararname\u2019 uygulamas\u0131 da olmayacak. Mevcut sistemde, bakanl\u0131k m\u00fc\u015favirli\u011fine bile Cumhurba\u015fkan\u0131, Ba\u015fbakan ve ilgili bakan\u0131n\u0131n imzas\u0131 ile atama yap\u0131l\u0131yor. Yeni sistemde, genel m\u00fcd\u00fcr ve \u00fcst\u00fc seviyedeki atamalarda, Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n imzas\u0131 yeterli olacak. Alt kadrolarda yap\u0131lacak atamalarda ise sadece ilgili bakan\u0131n imzas\u0131 aranacak.