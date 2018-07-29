Bursa’da 4 çocuk annesi kadından 4 gündür haber alınamıyor

Bursa\u2019da yar\u0131m saat sonra eve gelece\u011fini s\u00f6yleyen 4 \u00e7ocuk annesi kad\u0131na 4 g\u00fcnd\u00fcr ula\u015f\u0131lam\u0131yor.,E\u015fimin eve d\u00f6nmemek gibi bir d\u00fc\u015f\u00fcncesi olsa, telefon ile bana yar\u0131m saat sonra eve gelece\u011fim demezdi" diye konu\u015ftu.,Merkez Nil\u00fcfer il\u00e7esi Ak\u00e7alar Mahallesi'nde ikamet eden 4 \u00e7ocuk annesi Selvinaz \u015een (39), per\u015fembe g\u00fcn\u00fc sabah saatlerinde al\u0131\u015fveri\u015f i\u00e7in evinden ayr\u0131ld\u0131. \r\n\r\n, E\u015finin ka\u00e7\u0131r\u0131lma ihtimali \u00fczerinde duran Aziz \u015een, "4 \u00e7ocu\u011fum ile ortada kald\u0131m. ,4 g\u00fcnd\u00fcr e\u015finden haber alamayan Aziz \u015een, "Son olarak per\u015fembe g\u00fcn\u00fc saat 14.30\u2019da e\u015fimle telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. Osmangazi\u2019de metroya biniyorum, bana yar\u0131m saat sonra evde olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi" dedi.\r\n\r\n