Bursa'da ayakları kesilmiş kedi yavrusu bulundu

Bursa'da 4 aya\u011f\u0131 kesilmi\u015f yavru kedi \u00f6l\u00fcs\u00fc bulundu. Polis, vah\u015feti ger\u00e7ekle\u015ftirenleri yakalamak i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Sakarya'da ayaklar\u0131 ve kuyru\u011fu kesilmi\u015f yavru k\u00f6pek g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeden benzer bir haber Bursa'dan geldi. Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esinde, 4 aya\u011f\u0131 kesilmi\u015f yavru kedi \u00f6l\u00fcs\u00fc bulundu. \r\n\r\n,Ge\u00e7en hafta Sakarya'n\u0131n Sapanca il\u00e7esinde ayaklar\u0131 ve kuyru\u011fu kesilmi\u015f halde bulunan yavru k\u00f6pek veterinerin m\u00fcdahalesine ra\u011fmen can vermi\u015fti. Toplumda b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7eken olayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturmada olaya sebep oldu\u011fu iddia edilen kep\u00e7e operat\u00f6r\u00fc tutuklanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nTutuklu kep\u00e7e operat\u00f6r\u00fcn\u00fcn e\u015fi bug\u00fcn sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "Delil olmadan sadece orada \u00e7al\u0131\u015ft\u0131 diye bir gariban tutukland\u0131. Sadece infiali durdurmak i\u00e7in verilen bir karar. Ger\u00e7ek su\u00e7luyu bulun" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet \u00e7ektirerek \u00f6ld\u00fcrenleri yakalamak i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Millet Mahallesi Vatan Caddesi'nde vatanda\u015flar, kald\u0131r\u0131m \u00fczerinde 4 aya\u011f\u0131 kesilmi\u015f yavru kedi \u00f6l\u00fcs\u00fcn\u00fc fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.\r\n\r\n,Olay yerine gelen Y\u0131ld\u0131r\u0131m Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 ayl\u0131k oldu\u011fu de\u011ferlendirilen yavru kediyi al\u0131p, hekimli\u011fe g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n