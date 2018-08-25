Bursa'da çocuğu balkondan düşen anne kendisini beşinci kattan aşağıya attı

Evde \u00e7ocuk oyun oynad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada biranda balkondan a\u015fa\u011f\u0131ya d\u00fc\u015ft\u00fc. Bunu g\u00f6ren anne sinir krizi ge\u00e7irerek, kendisini 5. kattan a\u015fa\u011f\u0131ya atarak arac\u0131n \u00fczerine d\u00fc\u015ft\u00fc.,.,Anne Devlet, \u00e7ocuk ise Y\u00fcksek \u0130htisas E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Yaral\u0131 \u00e7ocuk yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybederken, annenin ise durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Nigar Karakaya (36), o\u011flu Abdulvahap Karakaya (3) ile birlikte yatalak annesini ziyarete geldi. ,\u00c7evredekilerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. ,Olay, Y\u0131ld\u0131r\u0131m'a ba\u011fl\u0131 Emirsultan Mahallesi G\u00fcndo\u011fdu Sokak'ta meydana geldi. ,Bug\u00fcn Bursa'dan \u00e7ok ac\u0131 bir haber geldi...