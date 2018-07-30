Bursa'da kafedeki yer kavgasında 7 kişi yaralandı

Bursa Gemlik'te bir kafede oturan vatanda\u015flar aras\u0131nda \u00e7\u0131kan yer kavgas\u0131nda 7 ki\u015fi yaraland\u0131.,Bursa'n\u0131n Gemlik il\u00e7esinde, sahildeki bir kafede iki grup aras\u0131nda \u00e7\u0131kan 'yer' tart\u0131\u015fmas\u0131, kavgaya d\u00f6nd\u00fc. Sopa, tabure ve \u015fi\u015felerin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavgada 7 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,Olay, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde, il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Sahil Mahallesi'ndeki K\u00fc\u00e7\u00fck Kumla Sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan kafede oturmak isteyen iki grup, 'yer' y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Tart\u0131\u015fma k\u0131sa s\u00fcrede kavgaya d\u00f6nd\u00fc. Gruptakilerin yak\u0131nlar\u0131n\u0131n da gelmesiyle kavga b\u00fcy\u00fcd\u00fc.\r\n\r\n,\u0130ki grup, \u00f6nce ellerindeki sopalarla birbirlerine girdi. Ard\u0131ndan ellerine ge\u00e7irdikleri tabure ve \u015fi\u015feleri \u00fczerlerine att\u0131lar. \u00c7evredekilerin haber vermesiyle polis ekipleri sevk edildi. Polisler de taraflar\u0131 sakinle\u015ftirmekte zorland\u0131. Polis, yaral\u0131 halde birbirlerine sald\u0131rmaya devam eden taraflar\u0131, biber gaz\u0131 kullanarak ay\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Olayda, her iki taraftan 7 ki\u015fi yaraland\u0131. Yaral\u0131lar, gelen 112 Acil Servis ekipleri taraf\u0131ndan Gemlik Muammer A\u011f\u0131m Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polis, olayla ilgili taraflar\u0131n ifadelerini ald\u0131.\r\n\r\n