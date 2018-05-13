Bursa'da kendisini dolandırdığını iddia ettiği kadını öldürdü

Bursa'da ya\u015fayan Do\u011fan S, kendisini doland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc H\u00fclya B.'yi b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.,Bursa'n\u0131n Osmangazi \u0130l\u00e7esi \u00c7\u0131rpan Mahallesi'nde, \u0130zmir-Bursa karayolu \u00fczerindeki otob\u00fcs duraklar\u0131nda meydana gelen olayda. Do\u011fan S. (63) ile kendisini 50 bin lira doland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti\u011fi H\u00fclya B. (28) aras\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma, k\u0131sa s\u00fcrede kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Kavga s\u0131ras\u0131nda Do\u011fan S., yan\u0131ndaki b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 \u00e7ekip, H\u00fclya B.'yi \u00e7e\u015fitli yerlerinden yaralad\u0131.\r\n\r\n,Bu s\u0131rada olay yerine gelen H\u00fclya B.'nin arkada\u015flar\u0131, Do\u011fan S.'yi bir arka soka\u011fa g\u00f6t\u00fcr\u00fcp sopa ile d\u00f6vd\u00fc.\r\n\r\n,\u00c7evredekilerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Ambulansla \u00c7ekirge Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lardan H\u00fclya B., doktorlar\u0131n t\u00fcm \u00e7abas\u0131na kar\u015f\u0131n kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n\r\n,Do\u011fan B. ise ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. H\u00fclya B.'nin fuhu\u015f ve fuhu\u015fa arac\u0131l\u0131k yapmak, fuhu\u015fa te\u015fvik ve m\u00fch\u00fcr bozmak gibi \u00e7e\u015fitli su\u00e7lardan kayd\u0131 bulundu\u011fu belirtildi.