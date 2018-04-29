Bursa'da kilosu 4 bin liradan satılan arı sütünün hasadı başladı

Benim 75 kovan\u0131m var. Kovanlar\u0131 iki gruba ay\u0131rd\u0131k. G\u00fcnl\u00fck 28 kovandan 200 gram ar\u0131 s\u00fct\u00fc al\u0131yorum. Ar\u0131 s\u00fct\u00fc 4 ile 12 g\u00fcnl\u00fck i\u015f\u00e7i ar\u0131lar\u0131n salg\u0131 bezlerinden salg\u0131lad\u0131\u011f\u0131 bir s\u0131v\u0131d\u0131r. ,Bursa'da i\u015f\u00e7i ar\u0131lar\u0131n krali\u00e7e ar\u0131 i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn hasad\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Y\u0131lda sadece 3 ay \u00fcretilen ar\u0131 s\u00fct\u00fc hasad\u0131 ba\u015flad\u0131. \u00c7i\u00e7eklerde polenin bulundu\u011fu aylarda hasad\u0131 yap\u0131lan ar\u0131 s\u00fct\u00fc fiyat\u0131yla alt\u0131nla yar\u0131\u015f\u0131yor. ,75 kovan\u0131 bulunan bir ar\u0131c\u0131 3 ayda 80 bin liral\u0131k ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretebiliyor. ,Olduk\u00e7a me\u015fakkatli bir \u00fcretimi olan ar\u0131 s\u00fct\u00fc kovanlardan sa\u011f\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. ,Krali\u00e7e ar\u0131 olmayan kovanlara yerle\u015ftirilen i\u00e7ine larva b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f peteklere gen\u00e7 ar\u0131lar\u0131n krali\u00e7e ar\u0131 yapmak i\u00e7in salg\u0131lad\u0131\u011f\u0131 s\u0131v\u0131 olan ar\u0131 s\u00fct\u00fc, y\u00fcksek fiyat\u0131 sebebiyle durumu iyi olan vatanda\u015flar taraf\u0131ndan tercih ediliyor. ,Aileler \u00f6zellikle \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemi g\u00fc\u00e7lensin diye al\u0131yor. Hastalar ise hastal\u0131klar\u0131na \u015fifa bulmak i\u00e7in tercih ediyor. Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn bir \u00e7ok hastal\u0131\u011fa iyi geldi\u011fi biliniyor. \r\n\r\n,Bursa'da 4 ki\u015filik ailesiyle birlikte ar\u0131 s\u00fct\u00fc sa\u011f\u0131m\u0131na ba\u015flayan Mehmet Durgut, her g\u00fcn i\u00e7ine larva yerle\u015ftirdi\u011fi peteklerini a\u00e7arak ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc sa\u011f\u0131yor. ,Bir kovandan g\u00fcnl\u00fck 2-4 gram ar\u0131 s\u00fct\u00fc hasat ediliyor. Olduk\u00e7a me\u015fakkatli ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimi hakk\u0131nda bilgi veren ar\u0131c\u0131 Mehmet Durgut, "Ar\u0131 s\u00fct\u00fc hasad\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Ar\u0131 s\u00fct\u00fc krali\u00e7e ar\u0131n\u0131n g\u0131da kayna\u011f\u0131d\u0131r. \u0130\u015f\u00e7i ar\u0131lar\u0131n polen t\u00fcketerek \u00fcrettikleri bir salg\u0131d\u0131r. ,Ar\u0131n\u0131n o\u011fula meyil etti\u011fi aylarda bu \u00fcretim ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. ,Bu s\u00fcre nisan sonunda ba\u015flar A\u011fustos ortalar\u0131na kadar devam eder. Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn kilosunu 3-4 bin lira aras\u0131nda satmaktay\u0131z" dedi.