Bursa'da kıskançlık kavgası

Bursa`n\u0131n merkezinde Valilik \u00f6n\u00fcnde 2 grup aras\u0131nda meydana gelen kavgada kan d\u00f6k\u00fcld\u00fc. ,Olay Bursa`n\u0131n Merkez Osmangazi \u0130l\u00e7esi Heykel Valilik \u00f6n\u00fcnde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re gece saatlerinde Heykel Valilik \u00f6n\u00fcnde oturan iki grup aras\u0131nda eski k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131 k\u0131skanan Murat Aras \u0130smail \u015eahin ve Murat \u015eahin aras\u0131nda tart\u0131ma \u00e7\u0131kt\u0131.,Tart\u0131\u015fma kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcrken taraflar\u0131n yan\u0131nda bulunan arkada\u015flar\u0131 da kavgaya dahil oldu. Uzun s\u00fcren kovalamacan\u0131n ard\u0131ndan belinde bulunan b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 \u00e7\u0131karan Murat Aras, \u0130smail \u015eahin ve Murat \u015eahin isimli \u015fahs\u0131 b\u0131\u00e7aklayarak olay yerinden ka\u00e7t\u0131.,Olay\u0131 g\u00f6ren \u00e7evredeki vatanda\u015flar polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Polis ekipleri \u00e7evrede g\u00fcvenlik \u00f6nlemi al\u0131rken sa\u011fl\u0131k ekipleri ise Murat \u015eahin`i \u00c7ekirge Devlet Hastanesine \u0130smail \u015eahin`i Muradiye Devlet Hastanesine kald\u0131rd\u0131. ,Olay ile ilgili inceleme ba\u015flatan Cinayet B\u00fcro ekibi \u015f\u00fcpheli Murat Aras`\u0131 olay yerine yak\u0131n bir yerde k\u0131sk\u0131vrak yakalad\u0131. ,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan \u0130smail \u015eahin ve Murat \u015eahin`in hayati tehlikesi olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\nSerkan Akku\u015f - Fatih \u00c7apk\u0131n,