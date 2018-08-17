Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde korkun\u00e7 bir kaza meydana geldi. ,1 t\u0131r, 2 yolcu otob\u00fcs\u00fc, 2 minib\u00fcs, ambulans ve \u00e7ok say\u0131da otomobilin kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zincirleme kazada ilk belirlemelere g\u00f6re 1 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, ,30'a yak\u0131n ki\u015fi ise yaraland\u0131.,Bursa'da \u00e7ok say\u0131da arac\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zincirleme kaza meydana geldi. ,Kaza, Eski\u015fehir-Bursa Karayolu'nun \u0130neg\u00f6l il\u00e7esi Mezitler 7 Mevkii'nde meydana geldi. ,TIR'\u0131n deposundan yola d\u00f6k\u00fclen mazot nedeniyle kayganla\u015fan karayolunda deh\u015fet ya\u015fand\u0131. ,Yolun kayganla\u015fmas\u0131 nedeniyle 1 TIR, 2 yolcu otob\u00fcs\u00fc 2 minib\u00fcs, \u00e7ok say\u0131da otomobil ve ambulans\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zincirleme trafik kazas\u0131 meydana geldi.,Bir ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc zincirleme trafik kazas\u0131nda yaralan \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi \u0130neg\u00f6l Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Kaza nedeniyle karayolunun trafi\u011fe kapans\u0131 \u00fczerine Eski\u015fehir- Bursa karayolunda uzun ara\u00e7 kuyru\u011fu olu\u015ftu. ,Ekiplerin yol a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken, zincirleme kaza ile ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,.