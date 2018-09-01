Bursa'da lastiği patlayan minibüs bariyerlere çarptı: 14 yaralı

16 ki\u015finin oldu\u011fu minib\u00fcste, aralar\u0131nda \u00e7ocuklar\u0131n da bulundu\u011fu 14 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,Kaza, bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde Gebze-Orhangazi-\u0130zmir otoyolunun Orhangazi il\u00e7esi yak\u0131nlar\u0131nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u0130stanbul Arnavutk\u00f6y'den Bursa'daki bir d\u00fc\u011f\u00fcne gitmek \u00fczere yola \u00e7\u0131kan Asker Karaka\u015f (30) idaresindeki 34 HR 2959 plakal\u0131 yolcu minib\u00fcs\u00fc Bursa istikametine seyir halindeyken, Orhangazi t\u00fcnelini ge\u00e7tikten sonra lasti\u011finin patlamas\u0131 sonucu kontrolden \u00e7\u0131karak bariyerlere \u00e7arpt\u0131. Savrulan minib\u00fcs daha sonra yol ortas\u0131na devrildi.\r\n\r\n,\u0130\u00e7inde 16 yolcunun bulundu\u011fu minib\u00fcs\u00fcn devrilmesi ile birlikte kaza yerinde can pazar\u0131 ya\u015fand\u0131. Devrilen minib\u00fcstekileri kurtarmaya yoldan ge\u00e7en ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri ko\u015ftu. Kazada ilk belirlemelere g\u00f6re aralar\u0131nda \u00e7ocuklar\u0131n da bulundu\u011fu 14 ki\u015fi yaraland\u0131. Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-\u0130zmir Otoyoluna \u00e7ok say\u0131da ambulans sevk edildi.\r\n\r\n,Bursa'n\u0131n Orhangazi il\u00e7esinde lasti\u011fi patlayan bir minib\u00fcs bariyerlere \u00e7arparak devrildi.,Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri yaral\u0131lara ilk m\u00fcdahaleyi olay yerinde yap\u0131l\u0131rken, 14 yaral\u0131 ambulanslarla Orhangazi, Bursa ve Yalova'daki \u00e7e\u015fitli hastanelere sevk edildi. Yaral\u0131lardan hayati tehlikesi bulunan olmad\u0131\u011f\u0131 belirlenirken, kaza nedeniyle otoyolda trafik \u0130stanbul-Bursa istikametinde tek \u015feritten sa\u011fland\u0131. Kaza yapan minib\u00fcs\u00fcn kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan trafik normale d\u00f6nerken, kaza ile ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.