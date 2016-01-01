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Ramazan
Bursa'da rehine krizi
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Bursa’da cezaevinden çıkan bir şahıs, eşinin çocukları almasına kızıp kayınvalidesinin evini ateşe vererek pompalı silahla sokağa çıktı. Şahıs elinde bir rehine olduğunu belirterek çocuklarının gelmeden silahı bırakmayacağını belirtti.
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