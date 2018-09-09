Bursa'da turşu üretimi yapan şirket, doların turşusunu kurdu

Bursa'n\u0131n Orhangazi il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 k\u0131rsal Gedelek Mahallesi'nde tur\u015fu \u00fcretimi yapan bir \u015firket, 'dolar tur\u015fusu' kurdu.,Bursa'n\u0131n Orhangazi il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 k\u0131rsal Gedelek Mahallesi'nde tur\u015fu \u00fcretimi yapan bir \u015firket, 'dolar tur\u015fusu' kurdu. \u0130ki kavanoz dolar tur\u015fusu kuran \u015firket yetkilileri, kavanozlardan birini, Gedelek Tur\u015fu Festivali'nde stantlar\u0131 gezen TOBB Ba\u015fkan\u0131 Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu'na hediye etti.,TOBB BA\u015eKANI H\u0130CARCIKLIO\u011eLU'NA HED\u0130YE ED\u0130LD\u0130,T\u00fcrkiye'ye ekonomik sald\u0131r\u0131lara tepki g\u00f6steren tur\u015fu \u00fcreticisi firma, dolar tur\u015fusu kurdu. Gedelek Mahallesi'nde faaliyet g\u00f6steren firma, dolar tur\u015fusu kavanozlar\u0131n\u0131 festival alan\u0131ndaki stand\u0131na yerle\u015ftirdi. Dolar tur\u015fular\u0131, firma yetkilileri taraf\u0131ndan stantlar\u0131 gezen T\u00fcrkiye Odalar ve Borsalar Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu ve Orhangazi Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ne\u015fet \u00c7a\u011flayan'a hediye edildi. \u015eirket yetkilileri dolardaki y\u00fcksek kur art\u0131\u015f\u0131na ra\u011fmen, olas\u0131 zamlar\u0131 fiyatlara yans\u0131tmayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. TOBB Ba\u015fkan\u0131 Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu da dolar tur\u015fusunu alarak firma yetkililerine te\u015fekk\u00fcr etti.