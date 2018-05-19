Bursa'da vahşet! Katliam yaptı

Bursa'da psikolojik sorunlar\u0131 oldu\u011fu iddia edilen bir ki\u015fi katliam yapt\u0131!,\u0130ddiaya g\u00f6re uzun s\u00fcredir i\u015fsiz olan ve psikolojik problemleri oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Hamza Sakin (45) Mudanya'da bir lisede okuyan o\u011flu S.S. (15) ve k\u0131z\u0131 \u00dc.S.(18)'yi de yan\u0131na alarak kar\u0131s\u0131 Havva Sakin (40)'inde kald\u0131\u011f\u0131 babas\u0131 Hasan Sakin (70)'in Evciler k\u00f6y\u00fcndeki evine gitti.,Edinilen bilgiye g\u00f6re ak\u0131llara durgunluk veren olay Mudanya il\u00e7esi Evciler k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fand\u0131. ,112 Sa\u011fl\u0131k ekiplerinin kontrol\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan 4 ki\u015finin de hayatlar\u0131n\u0131 kaybettikleri belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan baba, e\u015f ve 2 \u00e7ocu\u011fun cenazeleri otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Bursa Adli T\u0131p Morgu'na kald\u0131r\u0131ld\u0131. Olayla ilgili tahkikat s\u00fcr\u00fcyor,Birlikte iftar yapt\u0131ktan sonra bilinmeyen bir sebeple cinnet getiren Hamza Sakin yan\u0131ndaki tabancayla evin i\u00e7erisinde ate\u015f etmeye ba\u015flad\u0131.,\u00d6nce babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcren Hamza Sakin daha sonra odalara ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fan e\u015fi ve 2 \u00e7ocu\u011funa da kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131. , 4 ki\u015fi olay yerinde hayatlar\u0131n\u0131 kaybederken, cinnet getiren e\u015f jandarmaya giderek teslim oldu. Kom\u015fular\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen jandarma ekipleri eve girdiklerinde korkun\u00e7 manzara ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.