Bursa'da yürüyen merdiven paniği! Çok sayıda öğrenci yaralı

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ÖZET İZLE: Manchester United 2-1 Liverpool maçı özeti ve golleri izle | ManU Liverpool maçı kaç kaç bitti?
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Ümraniyespor 2-0 Manisaspor Özeti, golleri İzle | Ümraniye Manisa Maç Skoru kaç kaç, Geniş Özeti
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Karabüklü köylüler tedirgin
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'Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor'
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Elazığspor 1-2 Gazişehir Gaziantep Özeti Golleri İZle ? Elazığspor Gaziantep Skoru kaç kaç bitti, Geniş özeti
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Teröristler Almanya'da camiye molotof attı
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Marmaray'da büyük yoğunluk yaşanıyor
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Osmanlıspor 2-1 Bursaspor Maçı Canlı İzle | Osmanlı Bursa Skoru Kaç Kaç? (beIN SPORTS şifresiz Canlı İzle)
YAŞAM
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Asansör boşluğunda köpek iskeleti bulundu
SPOR
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Cedi Osman sakatlandı
DÜNYA
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Filistin'den ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetine ret
DÜNYA
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BAE'den küstah Türkiye açıklaması
DÜNYA
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Putin ABD'ye meydan okudu: 'Bize engel olamayacaksınız'
SPOR
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Boluspor 0-1 Çaykur Rizespor Özeti, Golleri İzle | Bolu-Rize Geniş Maç Skoru kaç kaç, Geniş Özet İzle
YAŞAM
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Ağabey makinelerini alamayınca araçları forkliftle yola fırlattı
MAGAZİN
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İpek Açar nişanlısından ayrıldı
YAŞAM
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Artvin’de baraj gölünde tekne battı; 1 kayıp, 1 yaralı
SPOR
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ÖZET İZLE: Sivasspor 2-2 Kasımpaşa maç Skoru kaç kaç, özeti | Sivas Kasımpaşa Geniş Maç Özeti, Golleri İzle
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Kayseri'deki gizemli lahit açıldı
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Bursa'da yürüyen merdiven paniği! Çok sayıda öğrenci yaralı
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Olay, merkez Osmangazi İlçesi Timurtaşpaşa mevkiinde meydana geldi.
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