Bursaspor Kayserispor maçı şifresiz canlı izle | Bursa Kayseri maçı canlı skor kaç kaç

Bursaspor Kayserispor ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve Bursa Kayseri ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 gibi detaylar futbolseverler taraf\u0131ndan ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Bursaspor, ilk hafta Fenerbah\u00e7e ile deplasmanda kar\u015f\u0131la\u015fm\u0131\u015f ve 2-1'lik ma\u011flubiyet ile ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Ye\u015fil beyazl\u0131 ekip taraftar\u0131 \u00f6n\u00fcnde kazanmak istiyor. ,Bursaspor Kayserispor ma\u00e7\u0131 canl\u0131 takip linki sizlerle..., Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 hakem Mete Kalkavan y\u00f6netecek. Kalkavan\u2019\u0131n y\u00f6netti\u011fi ma\u00e7larda Bursaspor, 17 kar\u015f\u0131la\u015fmada 5\u2019er galibiyet ve beraberlik al\u0131rken, 7 ma\u00e7ta ise ma\u011flup oldu. Kayserispor ise Kalkavan\u2019\u0131n d\u00fcd\u00fck \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 15 ma\u00e7ta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayr\u0131ld\u0131. ,Mete Kalkavan, son olarak iki tak\u0131m\u0131n 2012-13 sezonunda ligde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7\u0131 y\u00f6netirken, Bursa\u2019da oynanan m\u00fccadeleyi ev sahibi 2-1 kazanm\u0131\u015ft\u0131.,Bu sezon ilk kez ligde seyircisiyle bulu\u015facak olan Bursaspor\u2019un son ma\u00e7lardaki i\u00e7 saha performans\u0131 ise i\u00e7 a\u00e7\u0131c\u0131 de\u011fil. Ye\u015fil beyazl\u0131lar, sahas\u0131ndaki son 10 S\u00fcper Lig ma\u00e7\u0131n\u0131n yaln\u0131zca 3\u2019\u00fcn\u00fc kazanabildi.,Bursaspor Kayserispor canl\u0131 takip linki sizlerle...,3 ma\u00e7ta ise 1 puana raz\u0131 olan Timsah, 4 kar\u015f\u0131la\u015fmada ise ma\u011flup oldu. ,Spor Toto S\u00fcper Lig'in 2. haftas\u0131nda Bursaspor ile Kayserispor kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geliyor. ,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">BURSASPOR KAYSER\u0130SPOR MA\u00c7I CANLI ANLATIM \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>