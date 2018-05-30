Buse Varol'dan altın itirafı

May\u0131s ay\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda \u015fark\u0131c\u0131 Ali\u015fan ile evlenen ve d\u00fc\u011f\u00fcnde tak\u0131lan alt\u0131nlardan dolay\u0131 hareket etmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken Buse Varol, tak\u0131lar\u0131n\u0131 evindeki kasas\u0131nda sakl\u0131yor. \r\n\r\n,May\u0131s ay\u0131n\u0131n ba\u015flar\u0131nda hayat\u0131n\u0131 oyuncu Buse Varol'la birle\u015ftiren \u015fark\u0131c\u0131 Ali\u015fan, \u00f6nceki g\u00fcn e\u015fiyle birlikte Ni\u015fanta\u015f\u0131'nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,El ele dola\u015f\u0131rken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Ali\u015fan ile e\u015fi Buse Varol, ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda haklar\u0131nda \u00e7\u0131kan, d\u00fc\u011f\u00fcnde tak\u0131lan alt\u0131nlar\u0131 bozdurdu haberleriyle ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. ,G\u00fczel oyuncu Buse Varol ise adeta h\u0131rs\u0131zlara yer g\u00f6stererek "Tak\u0131lar\u0131m, alt\u0131nlar\u0131m evde kasada duruyor" dedi.\r\n ,D\u00fc\u011f\u00fcnde nikah merasiminin ard\u0131ndan tek tek masalar\u0131 gezen \u00e7ifte, yakla\u015f\u0131k 3 kilo alt\u0131n tak\u0131ld\u0131. Alt\u0131nlar\u0131n toplam de\u011feri ise 540 bin liray\u0131 buluyor.,Buse Varol'dan alt\u0131n itiraf\u0131 geldi.,Y\u00f6neltilen soru kar\u015f\u0131s\u0131nda konu\u015fan Ali\u015fan, "\u00d6yle bir \u015fey yok, neden satal\u0131m" dedi.