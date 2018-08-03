Büyük darbe! Samsung'u tahtından etti

Bu ba\u015far\u0131n\u0131n ard\u0131nda Huawei\u2019nin amiral gemisi P20 Pro\u2019nun sat\u0131\u015flar\u0131 etkili oldu., Huawei 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n ikinci \u00e7eyre\u011finde 38,4 milyon ak\u0131ll\u0131 telefon sevkiyat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirirken, 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ikinci \u00e7eyre\u011finde bu rakam 54,2 milyon adede \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu Orta ve Do\u011fu Avrupa ile Nordik B\u00f6lgesi\u2019nde kaydedilen b\u00fcy\u00fcme ise y\u00fczde 56 oldu. ,Huawei T\u00fcrkiye T\u00fcketici Elektroni\u011fi Grubu \u00dclke M\u00fcd\u00fcr\u00fc Seth Wang yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u201cBu etkileyici sonu\u00e7, devrim niteli\u011findeki Leica \u00fc\u00e7l\u00fc kamera ve 5x Hibrid Zoom \u00f6zellikli geli\u015fmi\u015f kamera sistemi ile donat\u0131lm\u0131\u015f, Huawei\u2019nin yeni amiral gemisi P20 Pro\u2019nun tan\u0131t\u0131m\u0131yla g\u00fc\u00e7l\u00fc yapay zek\u00e2 teknolojisi ile desteklenen yenilik\u00e7i foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131k \u00f6zelliklerinin b\u00fcy\u00fck katk\u0131s\u0131 ile elde edildi., Teknik \u00f6zelliklerin \u00f6tesinde, telefon, kutup \u0131\u015f\u0131klar\u0131ndan esinlenerek tasarlanan alacakaranal\u0131k renk se\u00e7ene\u011fi ve tasar\u0131m\u0131 ile al\u0131\u015f\u0131lmam\u0131\u015f bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sunarak da dikkatleri \u00fczerinde topluyor\u201d dedi.,,Apple'\u0131n ard\u0131ndan ak\u0131ll\u0131 telef\u0131n sekt\u00f6r\u00fcnde ikinci s\u0131rada bulunan Samsung taht\u0131n\u0131 kaybetti.,Huawei 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ikinci \u00e7eyre\u011finde Apple\u2019\u0131 ge\u00e7erek Samsung\u2019un ard\u0131ndan d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck ikinci ak\u0131ll\u0131 telefon \u015firketi oldu. ,Samsung'a b\u00fcy\u00fck darbe!