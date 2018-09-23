Büyük destek geliyor! Günde 70 lira...

Meslek edinme kursuna giden anneye her g\u00fcn 70 TL har\u00e7l\u0131k verilecek.,Ayr\u0131ca \u00e7al\u0131\u015fan anneye de bak\u0131m paras\u0131 olarak 400 TL destek \u00f6denecek.\r\n\r\n,Kad\u0131n\u0131n i\u015f hayat\u0131nda varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrebilmesi ad\u0131na yap\u0131lan desteklere bir yenisi daha ekleniyor.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fan anneye \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 bakacak bir kimse \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmas\u0131 durumunda bak\u0131m deste\u011fi verilecek.\r\n\r\n,400 TL tutar\u0131nda olacak olan bak\u0131m paras\u0131n\u0131n yan\u0131nda, bir di\u011fer \u00f6denek de dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,\u0130\u015eKUR taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen meslek edindirme kursuna kat\u0131l\u0131m sa\u011flayan annelerin ceplerine 70 TL har\u00e7l\u0131k koyulacak.\r\n\r\n,Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan te\u015fviklerden yararlanmak i\u00e7in ise baz\u0131 kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor.\r\n\r\n,Te\u015fviklerden yararlanmak i\u00e7in \u00e7ocu\u011fa ait n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131yla, kre\u015f ve g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevi faturas\u0131n\u0131n gerekiyor.\r\n\r\n\r\n,SGK Sicil Numaras\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 belgeyle birlikte kurs program\u0131 d\u00fczenleyen \u00c7al\u0131\u015fma ve \u0130\u015f Kurumu \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne veya hizmet merkezlerine m\u00fcracaat edilecek.\r\n,.