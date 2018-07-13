Büyük dram! 'Rüyalarımda ‘anne beni gel al’ diyor...'

Bu aile b\u00fcy\u00fck dram ya\u015f\u0131yor.,\u00c7anakkale\u2019nin \u00c7an il\u00e7esinde, 'markete gidiyorum' diyerek evden ayr\u0131lan 22 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 k\u0131zdan 12 g\u00fcnd\u00fcr haber al\u0131nam\u0131yor. K\u0131z\u0131n\u0131n her gece r\u00fcyas\u0131nda 'anne gel beni al' dedi\u011fini anlatan anne Song\u00fcl Uysal k\u0131z\u0131n\u0131n tedavisinin yar\u0131m kalmas\u0131 halinde daha b\u00fcy\u00fck bir felaket ya\u015fanabilece\u011finden korktu\u011funu anlatt\u0131.\r\n,\u00c7anakkale'nin \u00c7an il\u00e7esinde psikolojik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulunan 22 ya\u015f\u0131ndaki Gamze Uysal, evden 'ekmek almaya gidiyorum' diyerek ayr\u0131ld\u0131ktan sonra bir daha geri d\u00f6nmedi. Yar\u0131m saat sonra markete k\u0131z\u0131n\u0131 aramaya giden anne Song\u00fcl Uysal, k\u0131z\u0131n\u0131n markete hi\u00e7 gitmedi\u011fini \u00f6\u011frenince emniyete giderek ihbarda bulundu. Bunun \u00fczerine polis, gen\u00e7 k\u0131z\u0131 bulmak i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 arama ba\u015flatt\u0131. Polis, AFAD ve jandarma ekipleri taraf\u0131ndan aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen aramalarda 12 g\u00fcnd\u00fcr gen\u00e7 k\u0131z\u0131n izine rastlan\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n,K\u0131z\u0131ndan 12 g\u00fcnd\u00fcr haber alamayan anne Song\u00fcl Uysal, k\u0131z\u0131n\u0131n 16 y\u0131ld\u0131r psikolojik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. K\u0131z\u0131n\u0131n her gece r\u00fcyas\u0131nda 'anne gel beni al' dedi\u011fini anlatan Uysal, k\u0131z\u0131n\u0131n tedavisinin yar\u0131m kalmas\u0131 halinde daha b\u00fcy\u00fck bir felaket ya\u015fanabilece\u011finden korktu\u011funu anlatt\u0131. Uysal, \u201c\u00c7ocu\u011fum \u2018anne ben markete gidiyorum\u2019 diyerek evden ayr\u0131ld\u0131. Marketle aram\u0131z uzak de\u011fil 20 dakika sonra markete gittim. K\u0131z\u0131m oraya hi\u00e7 gitmemi\u015f. Sa\u011f\u0131 solu her yeri arad\u0131m tarad\u0131m. Daha sonra ko\u015farak emniyete gittim. Hi\u00e7bir yerde k\u0131z\u0131m\u0131 bulamad\u0131m. Benim \u00e7ocu\u011fum tedavi g\u00f6r\u00fcyor \u015fu an ila\u00e7lar\u0131n\u0131 i\u00e7emiyor. Ayl\u0131k i\u011fnesi var, vurulmad\u0131\u011f\u0131 zaman krizlere girer. Daha b\u00fcy\u00fck \u015feylere kalk\u0131\u015f\u0131r. Benim \u00e7ocu\u011fum hasta. Benim \u00e7ocu\u011fumu b\u0131rak\u0131n, tedavisi yar\u0131m kalmas\u0131n. ,Benim \u00e7ocu\u011fumun tedavisi yar\u0131m kal\u0131rsa daha b\u00fcy\u00fck felaketler olabilir. Ne olursunuz benim \u00e7ocu\u011fumu b\u0131rak\u0131n. \u00c7ocu\u011fum ila\u00e7lar\u0131n\u0131 hi\u00e7 i\u00e7emiyor. \u015eimdi \u00e7ocuk ne durum da ben bilmiyorum. \u00d6l\u00fc m\u00fc? Sa\u011f m\u0131? \u00d6ld\u00fcrd\u00fcler mi? Ne yapt\u0131lar? Bilen yok. Benim \u00e7ocu\u011fumun tedavisi yar\u0131m kalmas\u0131n. ,Allah a\u015fk\u0131na benim \u00e7ocu\u011fumu bana verin. Geceleri \u00e7ocu\u011fum r\u00fcyalar\u0131ma giriyor \u2018anne beni gel al\u2019 diyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n