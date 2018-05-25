Büyük kolaylık geliyor! Sıra beklemek tarihe karışıyor

B\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k geliyor,S\u0131ra beklemek tarihe kar\u0131\u015f\u0131yor,Tapu ve Kadastro Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Zeki Adl\u0131, teknolojik geli\u015fmelere ba\u011fl\u0131 olarak s\u00fcrekli kendilerini yenilediklerini bildirdi.\r\n\r\n,Bu kapsamda personele y\u00f6nelik hizmet i\u00e7i e\u011fitimler verdiklerini dile getiren Adl\u0131, vatanda\u015flar\u0131n s\u0131ra beklemeden h\u0131zl\u0131 i\u015flem yapabilmesi i\u00e7in yeni bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131. "T\u00fcrkiye Tapu" adl\u0131 projenin altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fini aktaran Adl\u0131, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,"\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki 2-3 y\u0131l\u0131n sonunda biz art\u0131k T\u00fcrkiye'nin neresinden ba\u015fvurursa vursun vatanda\u015f\u0131n i\u015flemini bekletmeden yapmak i\u00e7in memur bazl\u0131 de\u011fil, sistem bazl\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma yapaca\u011f\u0131z. Bu sistemde vatanda\u015f\u0131n i\u015flemi T\u00fcrkiye'nin neresinde olursa olsun, bo\u015f bulunan memur kimse direkt o memura havale edilecek. \r\n,Yani vatanda\u015f Ankara'dan dahi ba\u015fvursa Hakkari'deki memurun elinde i\u015f yoksa Hakkari'deki memura i\u015flem gidecek. O memur hemen i\u015flemin gere\u011fini yap\u0131p Ankara'ya g\u00f6nderecek. Dolay\u0131s\u0131yla vatanda\u015f\u0131n beklemesi diye bir \u015fey s\u00f6z konusu olmayacak."\r\nProjenin hayata ge\u00e7irilmesi i\u00e7in mevcut birtak\u0131m verilerin sa\u011fl\u0131kl\u0131 hale getirilmesi gerekti\u011fini ifade eden Adl\u0131, manuel olan i\u015flemlerin tamamen ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini anlatt\u0131.\r\n\r\n,Adl\u0131, tapu m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerindeki bir\u00e7ok evrak\u0131n say\u0131sal ortama ge\u00e7irilmedi\u011fini belirterek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Biz bunlar\u0131 \u015fu anda ay\u0131kl\u0131yoruz. Ay\u0131klad\u0131ktan sonra dijital ortama aktaraca\u011f\u0131z. Dijital ortama aktar\u0131ld\u0131ktan sonra art\u0131k neredeki memurun eli bo\u015fsa i\u015flem direkt orada yap\u0131lacak. Vatanda\u015f\u0131n belki dakikalar i\u00e7erisinde sorunu \u00e7\u00f6z\u00fclebilecek. \u015eu anda \u00c7ankaya Tapu M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne gidildi\u011fi zaman g\u00f6r\u00fcyorsunuz, \u00e7ok yo\u011fun oldu\u011fu i\u00e7in memurun elinde birden fazla i\u015f olunca mecburen bekliyor vatanda\u015f. Bu beklemeleri tamamen ortadan kald\u0131rmay\u0131 hedefliyoruz."\r\n\r\n\r\n\r\n,Projeyle \u00f6zellikle b\u00fcy\u00fck\u015fehirlerde ya\u015fanan yo\u011funluk nedeniyle ileri tarihe randevu verilmesinin de \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilece\u011fine dikkati \u00e7eken Adl\u0131, T\u00fcrkiye genelinde personelin sistemle belirlenecek e\u015fit i\u015f y\u00fck\u00fcnden dolay\u0131 i\u015f bar\u0131\u015f\u0131 ve huzurunun da korunaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n