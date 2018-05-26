Büyük müjde! 1.015 lira destek verilecek

Bir m\u00fcjde daha geldi.,Devlet 1.015 lira destek verecek...\r\n,Peki bu paradan kimler yararlanacak? Siz de yararlanabilirsiniz...\r\n,\u00c7al\u0131\u015fan anneler i\u00e7in sunulan kre\u015f deste\u011fi son Torba Yasa ile y\u00fckseltildi. Buna g\u00f6re \u00e7ocuk ba\u015f\u0131na 304 lira olan destek, asgari \u00fccretin yar\u0131s\u0131na yani 1.015 liraya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. \u0130\u015fte yararlanma \u015fartlar\u0131...\r\n,Kad\u0131nlar\u0131n ve \u00f6zellikle annelerin i\u015f g\u00fcc\u00fcnde daha \u00e7ok yer almalar\u0131n\u0131 sa\u011flayacak tedbirler al\u0131nmaya devam ediyor.\r\n,Son olarak \u00e7al\u0131\u015fan anneler i\u00e7in sa\u011flanan kre\u015f yard\u0131mlar\u0131yla ilgili de d\u00fczenleme yap\u0131ld\u0131.\r\n,Resmi Gazete`de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren 7103 Say\u0131l\u0131 Torba Yasa ile kad\u0131n \u00e7al\u0131\u015fanlara yap\u0131lacak kre\u015f yard\u0131m\u0131 gelir vergisinden istisna tutuldu.\r\n,Bu tutar ard\u0131ndan Bakanlar Kurulu Karar\u0131 ile her bir \u00e7ocuk i\u00e7in Asgari \u00fccretin y\u00fczde 15`inden asgari \u00fccretin y\u00fczde 50`sine \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\r\n,B\u00f6ylece \u00e7ocuk ba\u015f\u0131na 304.35 liral\u0131k istisna tutar\u0131 1.014.75 lira oldu. \u0130\u015fverenin kre\u015f paras\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fanlara \u00f6dedi\u011fi miktar da vergi d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n,Kre\u015f ve g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevi hizmetinin do\u011frudan i\u015fveren taraf\u0131ndan verilmesi durumunda, herhangi bir s\u0131n\u0131rlama getirilmiyor. Hizmetin ba\u015fkalar\u0131 taraf\u0131ndan verilmesi durumunda ise baz\u0131 \u015fartlar gerekiyor.\u00d6ncelikle hizmetin \u00f6zel sekt\u00f6r kurulu\u015fundan al\u0131nmas\u0131 isteniyor. Ayr\u0131ca \u00f6demenin i\u015fveren taraf\u0131ndan do\u011frudan ilgili kuruma yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor.,\u00d6RNEK HESAP (1 \u00e7ocuk i\u00e7in) Br\u00fct Asgari \u00fccret: 2.029.50 TL Br\u00fct kre\u015f \u00fccreti: 1.500 TL Toplam br\u00fct \u00fccret: 3.529.50 TL SGK primleri: 529.42 TL Gelir Vergisi Matrah\u0131: 3.000.07 TL \u0130stisna edilen kre\u015f yard\u0131m\u0131: 1.014.75 TL Yeni G.V. matrah\u0131: 1.985.32 TL Gelir Vergisi: 297.80 TL Vergi kazanc\u0131: 152.21 TL (Sabah )\r\n,Hesap yap\u0131l\u0131rken de ge\u00e7erli br\u00fct asgari \u00fccret dikkate al\u0131n\u0131yor. \u015eu anda ge\u00e7erli br\u00fct asgari \u00fccret 2.029.50 lira olarak uygulan\u0131yor. Buna g\u00f6re de gelir vergisi istisnas\u0131 sonras\u0131 gelir vergisindeki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n maa\u015f\u0131na eklenecek ya da maa\u015ftan bu miktar kadar kesinti yap\u0131lmayacak.,Burada \u00e7al\u0131\u015fan annenin ka\u00e7 \u00e7ocuk i\u00e7in destekten yararland\u0131\u011f\u0131na bak\u0131lm\u0131yor. Ayr\u0131ca istisna tutarlar\u0131 her bir \u00e7ocuk i\u00e7in ayr\u0131 ayr\u0131 hesaplan\u0131yor.