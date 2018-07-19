Büyük müjde! Emekli maaşı 2 bin lira artıyor

Teklife g\u00f6re, uzman tabip ve uzman di\u015f tabibi emeklilerine 17.000 g\u00f6sterge rakam\u0131n\u0131n, uzman olmayanlara 13.000 g\u00f6sterge rakam\u0131n\u0131n memur ayl\u0131k katsay\u0131s\u0131 ile \u00e7arp\u0131m\u0131 sonucu bulunacak tutarda her ay emekli ayl\u0131klar\u0131yla birlikte ilave \u00f6deme yap\u0131lacak.,Bu durumdaki doktorlar\u0131n emekli maa\u015flar\u0131nda bin 500 lira ile 2 bin lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen oranda bir art\u0131\u015f olacak. Ek \u00f6demeler 1 Ocak 2019 tarihinde ba\u015flayacak.\r\n,Kamuda \u00e7al\u0131\u015fan nitelikli doktorlar\u0131n, \u00f6zel sekt\u00f6re ge\u00e7melerini \u00f6nlemek ve kamuda kalmalar\u0131n\u0131 te\u015fvik etmek i\u00e7in ek \u00fccret \u00f6demesi de olacak. ,Bu kapsamda, \u00f6zellikli t\u0131bbi i\u015flemler i\u00e7in verilen d\u00f6ner sermaye paylar\u0131, kanundaki oranlardan 5 kat fazla hesaplanarak \u00f6denecek. ,Ayr\u0131ca uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmetlerinin kamu sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131nda verilmesini te\u015fvik edilmesi i\u00e7in, uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmetine g\u00f6rev alanlara; bu hizmetlerden elde gelirlerin y\u00fczde 50\u2019sine kadar ek \u00f6deme yap\u0131lacak. ,Teklife g\u00f6re, insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 hizmetlerinde \u00e7al\u0131\u015fan sa\u011fl\u0131k mesle\u011fi mensuplar\u0131 i\u00e7in, bir y\u0131ll\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na 60 g\u00fcn fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 uygulanmas\u0131 getiriliyor. Y\u0131pranma pay\u0131 uygulamas\u0131ndan eczac\u0131lar da yararlanacak.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131na, \u00fcniversitelere ve \u00f6zel sekt\u00f6re ait uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k turizmi sa\u011fl\u0131k tesisi yetkisi verilmi\u015f sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131 aras\u0131nda, uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmetleri kapsam\u0131nda, tabip, di\u015f tabibi ve t\u0131pta uzmanl\u0131k mevzuat\u0131na g\u00f6re uzman olanlar taraf\u0131ndan verilen sa\u011fl\u0131k hizmetleri i\u00e7in b\u00fct\u00e7eleri ayr\u0131 olmak \u015fart\u0131yla i\u015f birli\u011fi yap\u0131labilme imk\u00e2n\u0131 veriliyor. ,Bu kapsamda Bakanl\u0131k ve \u00fcniversite hastanelerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lacaklar, ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosunun bulundu\u011fu kurum\/kurulu\u015ftaki y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini aksatmamak \u015fart\u0131yla protokol yap\u0131lacak., Bu kapsamdaki hizmetin bedeli, devletten ald\u0131\u011f\u0131 maa\u015f\u0131n y\u00fczde 50\u2019sini ge\u00e7meyecek.\r\n\r\n,Uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmetlerinde T\u00fcrkiye\u2019deki hizmetlerin tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 yapmak, sa\u011fl\u0131k turizmine y\u00f6nelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmetlerine ili\u015fkin politika ve stratejiler konusunda Bakanl\u0131\u011fa \u00f6nerilerde bulunmak \u00fczere Uluslararas\u0131 Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri (USHA\u015e) \u015firketi kuruluyor. ,M\u00fcjdeli haber geldi. Emekli maa\u015flar\u0131 2 bin lira art\u0131yor.,Meclis\u2019e sunulan torba yasa teklifinden, doktorlara m\u00fcjde \u00e7\u0131kt\u0131., Emekli doktorlar\u0131n maa\u015flar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131, nitelikli doktorlar\u0131n kamuda kalmas\u0131n\u0131n te\u015fvik edilmesi ve yasad\u0131\u015f\u0131 bahis oyunlar\u0131 ile m\u00fccadeleyi i\u00e7eren torba yasa teklifi TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sunuldu.\r\n,Tabip ve di\u015f hekimi emeklilerinin emekli ayl\u0131klar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 teklifle, bu stat\u00fcde olan emekli doktorlara ek \u00f6deme yap\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Ba\u015flang\u0131\u00e7 sermayesi 10 milyon lira olacak \u015firket, yurt d\u0131\u015f\u0131nda da sa\u011fl\u0131k kurulu\u015fu da a\u00e7\u0131p, i\u015fletebilecek. USHA\u015e hisseleri Hazine\u2019ye ait olacak.\r\n\r\n,Spor m\u00fcsabakalar\u0131 ile ilgili yasa d\u0131\u015f\u0131 bahisle ticari a\u00e7\u0131dan etkin m\u00fccadele edilmesi ve s\u00f6z konusu alandan elde edilen kamu geliri kayb\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesi amac\u0131yla \u015fans oyunlar\u0131 ikramiye oran\u0131n\u0131n br\u00fct \u00fcst s\u0131n\u0131r\u0131 59\u2019dan 83\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131yor. ,Bu d\u00fczenleme ile uluslararas\u0131 sitelerde yasa d\u0131\u015f\u0131 oynanan bahislerin yasal zemine \u00e7ekilmesi hedefleniyor. \r\n,Karar 1 Mart 2019\u2019ta y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek.\r\n,Bu maddenin gerek\u00e7esi a\u00e7\u0131klan\u0131rken, beceri ve e\u011fitim gereken dallarda \u00e7al\u0131\u015fan hekimlerin te\u015fvikinin ama\u00e7land\u0131\u011f\u0131, bu tabiplerin ek \u00f6deme tavanlar\u0131 esnetilerek motivasyonlar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ama\u00e7land\u0131\u011f\u0131 da ifade edildi. ,