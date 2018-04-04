Büyük müjde! Maaşlar kesilmeyecek

Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan Vergi Kanunlar\u0131 ile Baz\u0131 Kanun H\u00fckm\u00fcnde Kararnamelerde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun ile i\u015f\u00e7i ve i\u015fvereni ilgilendiren bir\u00e7ok d\u00fczenleme geldi.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fma g\u00fcc\u00fcn\u00fc en az y\u00fczde 60 oran\u0131nda kaybederek malul say\u0131lan erkek \u00e7ocuklar\u0131, s\u00f6z konusu ya\u015flar\u0131 doldurduktan sonra da yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alabiliyor. K\u0131z \u00e7ocuklar\u0131na ise evli olmamalar\u0131 ko\u015fuluyla herhangi bir ya\u015f \u015fart\u0131 olmaks\u0131z\u0131n yetim ayl\u0131\u011f\u0131 \u00f6deniyor. Belirtilen ya\u015flar\u0131 doldurduktan sonra yetim ayl\u0131\u011f\u0131 almaya devam eden k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n, sigortal\u0131 bir i\u015fe girmeleri durumunda ge\u00e7mi\u015fteki gibi yetim ayl\u0131klar\u0131 kesilecek.,Sosyal g\u00fcvenlik sisteminde \u00f6l\u00fcm riskine kar\u015f\u0131l\u0131k \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanmas\u0131 s\u00f6z konusu. \u00d6len ki\u015finin geride kalan hak sahipleri \u00f6len ki\u015fiden dolay\u0131 \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 alabilirler. Ancak \u00f6len ki\u015finin sigortal\u0131l\u0131k stat\u00fcs\u00fc ve \u00f6l\u00fcm tarihine g\u00f6re \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 \u015fartlar\u0131 farkl\u0131la\u015f\u0131r. \r\n \r\nBu nedenle, \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 al\u0131nabilmesi i\u00e7in gerekli \u015fartlar\u0131n iyi bilinmesi gerekir. Aksi takdirde \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 al\u0131namaz., 5510 say\u0131l\u0131 Kanun\u2019da yer alan \u201c\u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n hak sahiplerine payla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131\u201d ile ilgili d\u00fczenlemeye g\u00f6re \u00f6l\u00fcm, yani yetim ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanmas\u0131 i\u00e7in \u00f6ng\u00f6r\u00fclen ko\u015fullardan biri de ayl\u0131k alacak \u00e7ocu\u011fun sigortal\u0131 olarak herhangi bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor olmas\u0131 ko\u015fuluydu. Bununla birlikte, k\u0131smi sigortal\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fmak bu ko\u015fula ayk\u0131r\u0131 bir durum olarak g\u00f6r\u00fclm\u00fcyordu. \r\n,\u00d6nceki d\u00fczenleme gere\u011fince, sigortal\u0131 olarak bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 nedeniyle daha \u00f6nce yetim ayl\u0131\u011f\u0131 kesilmi\u015f olan ve yukar\u0131da belirtilen \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131yan, yani belirtilen ya\u015flar\u0131 hen\u00fcz doldurmam\u0131\u015f olan k\u0131z veya erkek \u00e7ocuklar\u0131n, yetim ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n tekrar ba\u011flanmas\u0131 i\u00e7in Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019na ba\u015fvuruda bulunmalar\u0131 gerekiyor.,.,Binlerce ki\u015fiye b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde! Maa\u015flar kesilmeyecek,Peki ya Torba Kanun\u2019da getirilen d\u00fczenlemeye g\u00f6re belirtilen ya\u015flar\u0131n, yani 18 ya\u015f\u0131n\u0131, lise ve dengi \u00f6\u011frenim g\u00f6rmesi halinde 20 ya\u015f\u0131n\u0131, y\u00fcksek\u00f6\u011frenim yapmas\u0131 halinde 25 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f olanlar\u0131n durumu ne olacak? Bu a\u00e7\u0131dan, erkek ve k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 eskiden oldu\u011fu gibi farkl\u0131 de\u011ferlendirmek gerekiyor. \u0130lk olarak, erkek \u00e7ocuklar\u0131n sigortal\u0131 bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmasalar dahi belirtilen ya\u015flar\u0131 doldurmalar\u0131 durumunda yetim ayl\u0131klar\u0131 kesiliyor. \r\n \r\n,Daha \u00e7ok i\u015fveren cephesini ilgilendiren te\u015fvikleri ele ald\u0131\u011f\u0131m Torba Kanun d\u00fczenlemeleri olduk\u00e7a kapsaml\u0131. Ge\u00e7en hafta Resmi Gazetede yay\u0131mlanan 7103 say\u0131l\u0131 Vergi Kanunlar\u0131 ile Baz\u0131 Kanun H\u00fckm\u00fcnde Kararnamelerde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun ile getirilen \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik de anne veya babas\u0131ndan yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alan, e\u011fitimine devam eden ve 25 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f k\u0131z ve erkek \u00e7ocuklar\u0131n sigortal\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flamalar\u0131 durumunda art\u0131k yetim ayl\u0131klar\u0131n\u0131n kesilmeyecek olmas\u0131. \r\n,Milliyet'ten Cem K\u0131l\u0131\u00e7 bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda Torba Kanun d\u00fczenlemelerini yazd\u0131...\r\n\r\n, Bu kapsamda, s\u00f6z konusu ba\u015fvurular en yak\u0131n SGK M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne yap\u0131labilir. Ba\u015fvuru yapanlar\u0131n yetim ayl\u0131klar\u0131 1 Nisan 2018 tarihinden ge\u00e7erli olmak \u00fczere yeniden ba\u015flat\u0131lacak. Di\u011fer taraftan, bu tarihten \u00f6nceki d\u00f6nem i\u00e7in geriye d\u00f6n\u00fck herhangi bir \u00f6deme yap\u0131lmayacak