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Büyük müjde! Millî takıma çağrıldı
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Fenerbahçe'nin Portekizli stoperi Luis Neto, sakatlığı bulunan Benficalı Ruben Dias'ın yerine millî takıma çağrıldı.
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