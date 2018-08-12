Büyük müjde! O borçlar silindi...

H\u00fck\u00fcmet d\u00fc\u011fmeye bast\u0131! O bor\u00e7lar silindi...,3 milyon vatanda\u015fa b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde!,.,H\u00fck\u00fcmet, May\u0131s ay\u0131 itibariyle prim borcu olan, \u00f6deme yapamayanlar\u0131n sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcrelerinin durdurulmas\u0131, ihyas\u0131, prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n silinmesiyle 3 milyon vatanda\u015f\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. ,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu, ba\u015fvuru \u015fart\u0131 aramadan, 31 May\u0131s itibariyle prim borcu olup bunlar\u0131 yap\u0131land\u0131rmayan ya da \u00f6demeyenlerin bor\u00e7lar\u0131n\u0131 sildi.,Bu bor\u00e7lara ili\u015fkin hizmet s\u00fcrelerini dondurdu. ,Sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresi; prim \u00f6demesi bulunan sigortal\u0131lar\u0131n daha \u00f6nce \u00f6dedikleri primlerin tam olarak kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 ay\u0131n sonu itibariyle, prim \u00f6demesi bulunmayanlar\u0131n ise tescil tarihi itibariyle sigortal\u0131l\u0131\u011f\u0131 durduruldu.,\u0130steyen Ba\u011f-Kur'lular daha sonra ba\u015fvurarak bu s\u00fcreleri yeniden hizmet s\u00fcrelerine ekletebilecek. ,Devlete borcu olanlar yap\u0131land\u0131rmak i\u00e7in 27 A\u011fustos'a kadar ba\u015fvurabilecek.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu, Ba\u011f- Kur'lular\u0131n 31 May\u0131s \u00f6ncesine ait prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 sildi, bunlara ili\u015fkin hizmet s\u00fcrelerini dondurdu.\r\n,Kaynak: Takvim,