Büyük müjde! Ücretsiz olacak...

Vatanda\u015fa b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde,Bayramda \u00fccretsiz olacak.,Kurban Bayram\u0131 tatilini kapsayan 9 g\u00fcn s\u00fcresince Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc sorumlulu\u011fundaki k\u00f6pr\u00fc ve otoyollardan ge\u00e7i\u015fler \u00fccretsiz olacak\r\n,Kurban Bayram\u0131 tatili s\u00fcresince Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc sorumlulu\u011fundaki k\u00f6pr\u00fc ve otoyollardan ge\u00e7i\u015flerin \u00fccretsiz olmas\u0131na ili\u015fkin karar Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n imzas\u0131yla yay\u0131mlanan Cumhurba\u015fkan\u0131 karar\u0131na g\u00f6re, Kurban Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla 18 A\u011fustos Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 00.00'dan ba\u015flayarak, 27 A\u011fustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-i\u015flet-devret" projeleri hari\u00e7 olmak \u00fczere Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc sorumlulu\u011fu alt\u0131nda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ve Fatih Sultan Mehmet K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nden ge\u00e7i\u015flerde \u00fccret al\u0131nmayacak.\r\n\r\n,Ayn\u0131 karar kapsam\u0131nda, 21 A\u011fustos Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 00.00'dan ba\u015flayarak, 24 A\u011fustos Cuma g\u00fcn\u00fc saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunlar\u0131n kurduklar\u0131 birlik, m\u00fcessese ve i\u015fletmelerce y\u00fcr\u00fct\u00fclen toplu ta\u015f\u0131ma hizmetleri de \u00fccretsiz olacak.\r\n\r\n,.