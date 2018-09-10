Büyük panik! Halkı korku sardı

Diyarbak\u0131r\u2019da bir k\u00f6y diken \u00fcst\u00fcnde ,Hem vatanda\u015fa hem de hayvanlara sald\u0131r\u0131yor. Halk\u0131 korku sard\u0131\r\n,Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n Ba\u011flar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 bir k\u00f6yde son bir haftada boylar\u0131 3 ile 5 metre aras\u0131nda de\u011fi\u015fen 15 y\u0131lan g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Vatanda\u015f ve hayvanlara sald\u0131ran y\u0131lanlar, ta\u015f ve sopalarla \u00f6ld\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. ,Ba\u011flar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 K\u00f6rtepe k\u00f6y\u00fc sakinleri, son bir haftad\u0131r kabus ya\u015f\u0131yor. Etraf\u0131nda bulunan ta\u015fl\u0131k alan\u0131n yo\u011funlu\u011fu nedeniyle y\u0131lan istilas\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 k\u00f6yde son bir hafta i\u00e7erisinde boylar\u0131 3 ile 5 metre aras\u0131nda de\u011fi\u015fen 15 y\u0131lan g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,K\u00f6ydeki vatanda\u015f ve b\u00fcy\u00fckba\u015f dahil hayvanlara sald\u0131ran y\u0131lanlar, k\u00f6yl\u00fclerin ta\u015f ve sopalar\u0131 ile \u00f6ld\u00fcr\u00fcl\u00fcp topra\u011fa g\u00f6m\u00fcl\u00fcyor. ,"Hem vatanda\u015fa hem de hayvanlara sald\u0131r\u0131yor" ,K\u00f6rtepe k\u00f6y\u00fc sakinlerinden Erhan \u00c7atar, son bir hafta i\u00e7erisinde 15\u2019e yak\u0131n y\u0131lan g\u00f6rd\u00fcklerini s\u00f6yledi. ,\u00c7atar, \u201cGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn yine bir y\u0131lan, pamuk tarlas\u0131nda arkada\u015f\u0131m\u0131za sald\u0131rd\u0131. Koyunlar\u0131n \u00f6n\u00fcndeydi ba\u011fr\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 duyduk, hemen yard\u0131m\u0131na ko\u015ftuk. Y\u0131lan sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce hemen ta\u015f\u0131 al\u0131p y\u0131lan\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fck. ,Y\u0131lan\u0131 g\u00f6r\u00fcnce biraz korkumuz oluyor. Biz g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz zaman \u00f6ld\u00fcr\u00fcyoruz, koyunlara insanlara sald\u0131r\u0131yorlar. ,K\u00f6yde \u015fimdiye kadar zehirlenme olmad\u0131 ama insanlara sald\u0131r\u0131yorlar. Buras\u0131 ta\u015fl\u0131k alan, daha \u00e7ok ta\u015f altlar\u0131na saklan\u0131yorlar\u201d dedi.