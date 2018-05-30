Büyük rüya

Milli tak\u0131m formas\u0131 ile olduk\u00e7a be\u011feni toplayan Emre Mor'un ad\u0131 S\u00fcper Lig tak\u0131m\u0131 ile an\u0131l\u0131yor.,Kul\u00fcb\u00fcyle temasa ge\u00e7ilmesinin ard\u0131ndan pazarl\u0131klar devam ediyor. \u0130\u015fte t\u00fcm detaylar...,Galatasaray\u2019da d\u00fcn t\u00f6ren vard\u0131. 4 ayl\u0131k icraatlar\u0131yla g\u00fcven tazeleyen Mustafa Cengiz ve ekibi mazbatalar\u0131n\u0131 ald\u0131. ,Mali y\u00f6nden kul\u00fcb\u00fc aya\u011fa kald\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n, UEFA ile s\u00fcrd\u00fcrd\u00fckleri g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde de \u00f6n planda oldu\u011funa dikkati \u00e7eken Cengiz \u201cUEFA ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde ana konular neredeyse bitti. Prensip anla\u015fmalar\u0131 bitti. UEFA taraf\u0131ndan Be\u015fikta\u015f ve Fenerbah\u00e7e\u2019ye ne t\u00fcr k\u0131s\u0131tlamalar yap\u0131ld\u0131ysa, bize de hemen hemen ayn\u0131s\u0131 uygulanacak\u201d diye konu\u015ftu.,\u015eampiyonlar Ligi\u2019nin \u00f6neminli bir gelir kap\u0131s\u0131 oldu\u011funu ifade eden Cengiz \u201cGruplara kal\u0131p, galibiyet bile alamazsan\u0131z 35 milyon avro gelir elde ediliyor. Bu da 200 milyon liray\u0131 a\u015fan bir rakam. 50 milyon avroya yak\u0131n gelir hedefliyoruz. Hedefimiz, Real Madrid\u2019in, Barcelona\u2019n\u0131n, Bayern M\u00fcnih\u2019in yerini almak. \u0130n\u015fallah biz de o finalleri g\u00f6r\u00fcr ve kazan\u0131r\u0131z. Bu bizim en b\u00fcy\u00fck r\u00fcyam\u0131z. \u0130n\u015fallah bir g\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fir\u201d dedi.,Cengiz, teknik direkt\u00f6r Fatih Terim ile \u00f6nceki g\u00fcn bir araya geldiklerini de belirterek aralar\u0131ndaki konu\u015flar\u0131 anlatt\u0131: 2 saat konu\u015ftuk. \u015eunu aktaray\u0131m; her teknik direkt\u00f6r b\u00f6yle s\u00f6ylemez. Hocam\u0131z camiaya benim \u00fczerimden bir mesaj yollad\u0131. G\u00f6reve ilk geldi\u011fimde, \u2018Say\u0131n Ba\u015fkan\u0131m, isterseniz m\u00fcmk\u00fcn olan en \u00e7ok transferi yapars\u0131n\u0131z, isterseniz hi\u00e7 transfer yapmazs\u0131n\u0131z. Bizim i\u00e7in fark etmez. ,Elimizden gelen \u00e7abay\u0131 g\u00f6sterir, \u015fampiyonluk hedefine ula\u015f\u0131r\u0131z.\u2019 demi\u015fti. D\u00fcn de ayn\u0131 \u015feyleri s\u00f6yledi. \u2018D\u00fcnyan\u0131n en rahat teknik adam\u0131 benim\u2019 dedi ve \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. \u2018Yedek kul\u00fcbeme bak\u0131yorum, 2-3 ki\u015fi var. Fazla zorlanm\u0131yorum\u2019 ifadesini kulland\u0131. Ezay\u0131, cefay\u0131 s\u0131rt\u0131na al\u0131p, g\u0131k\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmadan y\u00fcr\u00fcyecek bir insan. Karakterimize \u00e7ok uygun biri. Hocam\u0131n verdi\u011fi mesaj, bize de b\u00fcy\u00fck g\u00fc\u00e7. Zaten bir tek Fatih Terim, a\u015fa\u011f\u0131 inmekte olan tak\u0131m\u0131 al\u0131p \u015fampiyon yapabilirdi.,\u015eampiyonlar Ligi\u2019nde gelecek sezon f\u0131rt\u0131na estirmeyi planlayan Galatasaray\u2019da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim\u2019in iki kanad\u0131n\u0131n da \u201cU\u00e7aklardan\u201d olu\u015fmas\u0131n\u0131 hedefliyor.,Sol kanatta g\u00f6rev yapan Garry Rodrigues\u2019i tak\u0131mda tutmak isteyen ve \u00fccretinin art\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in y\u00f6netimle g\u00f6r\u00fc\u015fen tecr\u00fcbeli teknik adam sa\u011f kanatta da d\u00fcnya futboluna tan\u0131tt\u0131\u011f\u0131 Emre Mor\u2019u g\u00f6rmek istiyor. ,Y\u00f6netim Celta Vigolu yetkililerle temasa ge\u00e7erken Emre Mor i\u00e7in kap\u0131 3,5 milyon avrodan a\u00e7\u0131ld\u0131. Pazarl\u0131klar devam ediyor. (BURHAN CAN TERZ\u0130)