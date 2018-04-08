Büyük şok! Hastalığını böyle açıkladı

.,\u00c7ukur hayranlar\u0131 bu habere \u00e7ok \u00fcz\u00fclecek. ,\u00c7ukur dizisinin sevilen ismi k\u00f6t\u00fc haberi a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Sena rol\u00fc ile herkesin be\u011fenisini kazanan Dilan \u00c7i\u00e7ek Deniz hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu s\u00f6zlerle a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Deniz verdi\u011fi bir r\u00f6portajda 'Nedir yazmak d\u0131\u015f\u0131ndaki tak\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131z?' sorusuna \u015fu cevab\u0131 verdi.,Obsesif komp\u00fclsifim (tak\u0131nt\u0131 rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131). Ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m \u015feyi bitirmeden rahat edemiyorum.\r\n\r\n,Sizin hakk\u0131n\u0131zda bizi \u015fa\u015f\u0131rtacak ba\u015fka bir \u015fey kald\u0131 m\u0131?\r\n\r\n,Hipermobilitem var.\r\n\r\n,O nedir? Eklemlerim ve kaslar\u0131m fazla esnek (Parma\u011f\u0131n\u0131 \u00e7evirerek g\u00f6steriyor).