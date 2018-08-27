Büyük şok! Transferi iptal oldu

F.Bah\u00e7e'den b\u00fcy\u00fck \u015fok!,Fenerbah\u00e7e o isimden vazge\u00e7ti.,Bomba etkisi ya\u015fatan ismin transferi iptal oldu.,Fenerbah\u00e7e, transfer g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri i\u00e7in \u0130stanbul'a getirdi\u011fi oyuncuyla anla\u015fma sa\u011flayamad\u0131.\r\n\r\n,D\u00fcn ak\u015fam saatlerinde sar\u0131-lacivertliler i\u00e7in \u0130stanbul'a gelen Meksikal\u0131 10 numaran\u0131n, sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7emedi\u011fi iddia edildi.,Fenerbah\u00e7e, Marco Fabian ile anla\u015fma sa\u011flayamad\u0131. ,Marco Fabian ile Be\u015fikta\u015f da ilgilenmi\u015fti. ,Ancak Fenerbah\u00e7e, transferde bir ad\u0131m \u00f6ne ge\u00e7mi\u015fti. ,Bunun \u00fczerine y\u0131ld\u0131z oyuncuyu \u0130stanbul'a getirmi\u015fti.,.