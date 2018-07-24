Buzlar erirse Türkiye dahil Dünya'ya neler olacak? Korkunç...

D\u00fcnya \u00fczerindeki t\u00fcm buzullar\u0131n erimesi durumunda gezegenimizin nas\u0131l bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme kavu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcn\u00fcz m\u00fc?\r\n,T\u00fcm buzullar\u0131n erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar y\u00fckselecek.\r\n,Bu da deniz seviyesine yak\u0131n kara par\u00e7alar\u0131n\u0131n denize kar\u0131\u015faca\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor.\r\n,Bu korkun\u00e7 senaryonun ger\u00e7ekle\u015fmesi durumunda gezegenimizin ortalama \u0131s\u0131s\u0131 14 C'den 26 C'ye \u00e7\u0131kabilir.\r\n,\u0130ngiltere'ye bakal\u0131m. Erime sonras\u0131na bak\u0131n ne hale geliyor?\r\n,\u0130rlanda Cumhuriyeti ve \u0130ngiltere'de k\u0131y\u0131 taraflar\u0131 oldu\u011fu gibi su alt\u0131nda kal\u0131yor, adalar k\u00fc\u00e7\u00fcl\u00fcyor.\r\n,\u015eimdi bu haritaya dikkatlice bak\u0131n. A\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak mavi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor; y\u0131l ise 1880... Ancak aradan her ge\u00e7en sene sar\u0131 lekeler artacak ve hatta k\u0131rm\u0131z\u0131ya d\u00f6necek! Peki bu ne anlama geliyor?\r\n,D\u00fcnya genelinde 6 bin 300'\u00fc a\u015fk\u0131n hava istasyonunu kullanarak 1880'den bu yana D\u00fcnya'n\u0131n s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6l\u00e7en NASA'l\u0131 bilim insanlar\u0131n\u0131n yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 harita \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa neden oldu. Bak\u0131n 100 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcrede D\u00fcnya ne hale geldi?\r\n,Yeni analizlerini a\u00e7\u0131klayan NASA, 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n 19. y\u00fczy\u0131l\u0131n sonlar\u0131ndan bu yana en s\u0131cak ikinci y\u0131l oldu\u011funu duyurmu\u015ftu.\r\n,NASA'n\u0131n Uzay Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Enstit\u00fcs\u00fc (GISS) direkt\u00f6r\u00fc Gavin Schmidt, "D\u00fcnyan\u0131n herhangi bir yerinde ortalama s\u0131cakl\u0131klar\u0131n daha so\u011fuk olmas\u0131na ra\u011fmen, gezegen \u00fczerindeki s\u0131cakl\u0131klar\u0131n tamam\u0131 son 40 y\u0131lda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz h\u0131zl\u0131 \u0131s\u0131nma e\u011filimine devam ediyor" dedi.\r\n,.