Çağın Türker’in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı

T\u00fcrker\u2019in arkada\u015f\u0131yla alkol al\u0131rken, yan masadakilerin yan\u0131na gelip k\u00fcf\u00fcrl\u00fc \u015fakala\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,T\u00fcrker telefonunu ald\u0131ktan sonra k\u0131z arkada\u015f\u0131yla mekandan ayr\u0131ld\u0131. O esnada \u015fah\u0131slar tesad\u00fcfen yolda y\u00fcr\u00fcyen T\u00fcrker\u2019i g\u00f6rerek yan\u0131na geldi. ,Grubun i\u00e7indeki Yusuf \u015e.(30), T\u00fcrker\u2019e 1 kez yumruk att\u0131. Yedi\u011fi yumrukla bilincini kaybederek yere d\u00fc\u015fen T\u00fcrker, hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131 ancak 2 g\u00fcn sonra hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Sohbet esnas\u0131nda ya\u015fam\u0131n\u0131 anlatan T\u00fcrker, di\u011fer \u015fah\u0131slar\u0131n da anlatt\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k esprili bir dille k\u00fcf\u00fcr etti.,Karak\u00f6y\u2019de ge\u00e7ti\u011fimiz Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 01.45 s\u0131ralar\u0131nda mizah dergisi sahibi ve \u00fcnl\u00fc senarist \u00c7a\u011f\u0131n T\u00fcrker, k\u0131z arkada\u015f\u0131 D.E.(38) ile birlikte bir bal\u0131k restoran\u0131na gitti. Burada alkol alan T\u00fcrker yan masadaki 4 ki\u015filik gruba d\u00f6nerek, \u201cMuhabbetiniz \u00e7ok g\u00fczel, bende size kat\u0131lmak isterim\u201d dedi. Daha sonra T\u00fcrker ve arkada\u015f\u0131 gruba kat\u0131larak 1 saat boyunca sohbet etti. ,Karak\u00f6y\u2019de restoranda \u00e7\u0131kan kavgada yedi\u011fi tek yumrukla hayat\u0131n\u0131 kaybeden mizah dergisi sahibi ve \u00fcnl\u00fc senarist \u00c7a\u011f\u0131n T\u00fcrker\u2019in \u00f6l\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Olay\u0131n ard\u0131ndan Yusuf \u015e., T\u00fcrker\u2019e bir \u015fey olmayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek arkada\u015flar\u0131yla ba\u015fka bir mekana giderek e\u011flendi.,Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri taraf\u0131ndan yakalanan \u015fah\u0131s, ifadesinde su\u00e7unu itiraf ederek, \u201cPi\u015fman\u0131m\u201d dedi. Bir hukuk b\u00fcrosunda katip olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen \u015fah\u0131s, i\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131n adliyeye sevk edildi. (\u0130HA),Bu sebeple k\u0131z arkada\u015f\u0131 ve \u015fah\u0131slar taraf\u0131ndan uyar\u0131lan T\u00fcrker, ayn\u0131 s\u00f6ylemine devam etti. Samimiyeti a\u015fan c\u00fcmleler kullanan T\u00fcrker ve arkada\u015f\u0131 bir s\u00fcre sonra hesaplar\u0131n\u0131 \u00f6deyerek mekandan ayr\u0131ld\u0131. ,Ancak T\u00fcrker cep telefonunu masada unuttu, hemen fark ederek mekana geri d\u00f6nen T\u00fcrker \u015fah\u0131slara, \u201cTelefonu unutmu\u015fuz ne ayaks\u0131n\u0131z hi\u00e7 haber vermiyorsunuz\u201d dedi. \u015eah\u0131slar da, \u201cBiz yeni toplan\u0131yoruz g\u00f6rmedik\u201d diye yan\u0131t verdi.