Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Manken \u00c7a\u011fla \u015eikel 2013 y\u0131l\u0131na ait vergilerinde sahte fatura kulland\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle, \u201cvergi usul kanununa muhalefet\u201d su\u00e7undan mahkemelik oldu.\r\n,\u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan \u00c7a\u011fla \u015eikel hakk\u0131nda haz\u0131rlanan iddianamede ger\u00e7ek al\u0131\u015f, sat\u0131\u015fa dayanmayan sahte fatura kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtilerek, ,\u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel, muhasebecisinin kendisini doland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederek muhasebecisi hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulundu. ,\u0130ddianamede, \u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel\u2019in bu su\u00e7u zincirleme bir \u015fekilde i\u015fledi\u011fi belirtilerek, 8 y\u0131l 9 aya kadar hapis cezas\u0131yla cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131 istendi.\r\n\r\n,\u00c7a\u011fla \u015eikel, 2 Ocak 1979, \u0130stanbul do\u011fumlu oyuncu, sunucu ve manken. Annesi Asuman \u015eikel Adanal\u0131d\u0131r, babas\u0131 ise Karsl\u0131 Azerbaycan T\u00fcrklerindendir.\r\n\r\n\u0130lkokula \u0130stanbul\u2019da 1985 y\u0131l\u0131nda Ahmet Hamdi Tanp\u0131nar \u0130lkokulu\u2019nda ba\u015flad\u0131. \u00c7a\u011fla \u015eikel daha sonra ilkokul 4. s\u0131n\u0131ftan itibaren \u0130stanbul \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131nda bale e\u011fitimi ald\u0131.\r\n\r\n1993\u2019te Mimar Sinan \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131n Ortaokul b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu.\r\n\r\n1993-1996 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Mimar Sinan \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131\u2019nda Lise \u00f6\u011frenimine devam eden \u00c7a\u011fla \u015eikel, 1997\u2019den itibaren Mimar Sinan \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131\u2019nda Y\u00fcksek Lisans e\u011fitimi alan \u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel 1999 senesinde okuldan mezun oldu.\r\n\r\nKonservatuar \u00f6\u011frenimine devam etti\u011fi y\u0131llrda Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezinde s\u00f6zle\u015fmeli personel olarak \u00e7e\u015fitli \u00e7ocuk oyunlar\u0131 ve m\u00fczikallerde rol ald\u0131.,\u201cBahse konu bu faturalar\u0131 ilgili d\u00f6nemlerde gider hesaplar\u0131na kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazanc\u0131n\u0131n hesaplanmas\u0131nda dikkate ald\u0131\u011f\u0131, ayr\u0131ca s\u00f6z konusu faturalarda yer alan KDV\u2019leri haks\u0131z yere indirim konusu yapt\u0131\u011f\u0131 ve bu suretle m\u00fcsnet su\u00e7u i\u015fledi\u011fi anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r\u201d denildi.\r\n\r\n,Rol ald\u0131\u011f\u0131 oyunlardan baz\u0131lar\u0131; F\u0131nd\u0131kk\u0131ran Balesi, K\u00fclkedisi, Sihirbaz Oz, Yedisi birden, Ar\u015f\u0131n Mal Alan, olarak s\u0131ralanabilir.\r\n\r\n1996 y\u0131l\u0131nda oynad\u0131\u011f\u0131 Odessia (Odesa) adl\u0131 filmle sinemaya ad\u0131m att\u0131.\r\n\r\n1997 y\u0131l\u0131nda Miss Turkey yar\u0131\u015fmas\u0131nda birinci oldu. Bu birincili\u011fin ard\u0131ndan \u015eeysel adalar\u0131ndaki Miss World 1997 g\u00fczellik yar\u0131\u015fmas\u0131 ile Europes Queen Of Beauty se\u00e7ilerek d\u00fcnya d\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc ald\u0131.\r\n\r\nPodyumlarda manken ve fotomodel olarak kariyer yapan \u00c7a\u011fla \u015eikel; televizyonda program sunuculu\u011fu dizi oyunculusu olarak da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u00d6zellikle \u2018Miss World\u2019le birlikte 1997- 2003 tarihleri aras\u0131nda Fransa \u2018da Zeki Triko, Amerika, Almanya, Hong Kong, Rusya, Yunanistan, \u0130svi\u00e7re ve M\u0131s\u0131r \u2018da defilelerde bulundu.\r\n\r\nYurti\u00e7i ve yurtd\u0131\u015f\u0131nda pek \u00e7ok defileye kat\u0131lan \u015eikel; 2002 y\u0131l\u0131nda mankenlik mesle\u011finin yan\u0131 s\u0131ra M\u00fcjdat Gezen\u2019in yaz\u0131p y\u00f6netti\u011fi \u201cTri Peypirs Kabare\u201dsinde oyuncu ve dans\u00e7\u0131 olarak yer ald\u0131.,\u015eikel\u2019in doland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti\u011fi muhasebecinin \u00f6nceki aylarda oyuncu K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f\u2019un da doland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti\u011fi ayn\u0131 muhasebeci olmas\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,\u00c7a\u011fla \u015eikel'e hapis \u015foku...,Daha sonraki y\u0131llarda 2004 y\u0131l\u0131nda Tv \u2018de yay\u0131nlanmaya ba\u015flayan yakla\u015f\u0131k 3 y\u0131l devam eden Cennet Mahallesi dizisinde g\u00f6rev alan \u00c7a\u011fla \u015eikel bir yandan da Atv de yay\u0131nlanan \u201cDansa Var m\u0131s\u0131n?\u201d yar\u0131\u015fma program\u0131nda sunucu olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nAvrupa yakas\u0131 isimli dizide de rol ald\u0131. Daha \u00f6nce 2000 y\u0131l\u0131nda \u201cZehirli \u00c7i\u00e7ek\u201d adl\u0131 dizide ve 2008\u2019de G\u00f6rg\u00fcs\u00fczler dizisinde oynam\u0131\u015ft\u0131.,8 y\u0131l 9 ay..