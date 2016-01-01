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Çağrı merkezinden 'icra' tehdidine polis baskını!

Çağrı merkezinden 'icra' tehdidine polis baskını!
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirttikleri cinsel içerikli hapları satabilmek için vatandaşları "hukuki" yalanlarla kandıran şebeke üyelerine baskın yaptı.Yurtdışından yasa dışı yollarla yurda sokulan hapların satışını engellemek ve faillerini adalet karşısına çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu bir suç şebekesinin izine ulaştı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından cinsel içerikli hapları satan kişilerin kimliklerini ve adreslerini tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla operasyon için harekete geçti. İstanbul'dan Ankara'ya bir kargo firması aracılığıyla getirilen hapları teslim alan Harun ve Hakan Ç. kardeşleri gözaltına alan ekipler, şüpheliler ile birlikte kargo paketi içindeki 4 bin 680 adet cinsel içerikli hapa da el koydu.

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