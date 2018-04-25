Çakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili şok açıklama

.,Ahmet \u00c7akar, TFF'nin Fenerbah\u00e7e - Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131yla ilgili vermesi beklenen karara dikkat \u00e7ekerek, sosyal medyada ses getiren bir tweet att\u0131.,Bilindi\u011fi \u00fczere Fenerbah\u00e7e ve Be\u015fikta\u015f aras\u0131nda oynanan Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131 yar\u0131 final r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131, 57. dakikada 0-0 devam ederken \u00e7\u0131kan olaylar nedeniyle tatil edilmi\u015fti. \u015eenol G\u00fcne\u015f ba\u015f\u0131ndan yaralanm\u0131\u015f, trib\u00fcnler ve Be\u015fikta\u015fl\u0131 futbolcular s\u00f6zl\u00fc kavgaya tutu\u015fmu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Ahmet \u00c7akar'\u0131n tweeti: "Bug\u00fcn\u00fc hi\u00e7 unutmay\u0131n. Bundan b\u00f6yle 25 Nisanlar d\u00fcnya kartal katliam\u0131 g\u00fcn\u00fc olarak an\u0131lacakt\u0131r"\r\n\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e - Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131yla ilgili \u015fok a\u00e7\u0131klama geldi.,Y\u00f6netim Kurulu'nun t\u00fcm g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izleyip, raporlar\u0131 okuyarak karar vermesi bekleniyor. Bu toplant\u0131 ile ilgili tweet atan Ahmet \u00c7akar da Be\u015fikta\u015f'\u0131n aleyhine bir karar \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti.,\u0130\u015fte bu yar\u0131da kalan ma\u00e7la ilgili karar vermek \u00fczere, T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu, Riva'da bulunan tesislerinde bir karar toplant\u0131s\u0131na girdi.