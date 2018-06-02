California'da uçak yola acil iniş yaptı!

California Huntington Beach'teki Hamilton Caddesi'nde ilerleyen ara\u00e7lar, birden g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden bir u\u00e7a\u011f\u0131n yola do\u011fru geldi\u011fini g\u00f6rd\u00fc. \r\n\r\n,ABD'de bir k\u00fc\u00e7\u00fck u\u00e7ak, California'da yola acil ini\u015f yapt\u0131.\r\n\r\n,Bir kad\u0131n pilotun kulland\u0131\u011f\u0131 Cessna 172 tipi u\u00e7ak, Wayne Havaalan\u0131 \u00e7evresinde e\u011fitim u\u00e7u\u015fu yap\u0131yordu.\r\n\r\n,Ortaya \u00e7\u0131kan sorun \u00fczerine pilot u\u00e7a\u011f\u0131 Huntington Beach'teki Hamilton Caddesi \u00fczerine indirmeyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,Kimsenin yaralanmad\u0131\u011f\u0131 olay s\u0131ras\u0131nda caddede ilerleyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcler b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131. ,Baz\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler u\u00e7a\u011f\u0131n ini\u015f an\u0131n\u0131 cep telefonlar\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\r\n\r\n,Hamilton Caddesi \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fan Bill Castelblanco, ya\u015fananlar\u0131 "Birden d\u0131\u015far\u0131da \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar y\u00fckseldi, ayn\u0131 anda herkes \u00e7\u0131\u011fl\u0131k at\u0131yordu. ,D\u0131\u015far\u0131 ko\u015ftuk ve u\u00e7a\u011f\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Bir u\u00e7ak caddenin ortas\u0131na iniyordu" s\u00f6zleriyle anlatt\u0131.\r\n\r\n,Amerikan bas\u0131n\u0131, motor ar\u0131zas\u0131 meydana geldi\u011fi i\u00e7in u\u00e7a\u011f\u0131n rotas\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi\u011fini aktar\u0131yor.,.