Çalıntı motosikletle yakalanan hırsız, Sofuoğlu'na meydan okudu

\u0130stanbul Beylikd\u00fcz\u00fc\u2019nde \u00e7al\u0131nt\u0131 motosiklet ile polisten ka\u00e7an \u015f\u00fcpheli, "Neden ka\u00e7\u0131yordunuz?" sorusuna, "Kenan Sofuo\u011flu\u2019na rakip olaca\u011f\u0131m" kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 verince g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. ,Beylikd\u00fcz\u00fc \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 polis ekipleri, d\u00fcn sabah saat 09.00 s\u0131ralar\u0131nda devriye g\u00f6revi s\u0131ras\u0131nda bir motosikletten ve \u00fczerindeki s\u00fcr\u00fcc\u00fcden \u015f\u00fcphelendi. 'Dur' ihtar\u0131nda bulunan ekiplerin uyar\u0131s\u0131na uymayan \u015f\u00fcpheli motosikletle ka\u00e7maya ba\u015flad\u0131. ,Derea\u011fz\u0131 Mahallesi mevkiine gelindi\u011finde \u015f\u00fcpheli \u015fah\u0131s, kav\u015faktan h\u0131z\u0131n\u0131 alamayarak motosiklet ile birlikte bo\u015f araziye u\u00e7tu. ,Olay yerinde zanl\u0131n\u0131n durumunun iyi oldu\u011funu g\u00f6ren ekipler, \u015fahs\u0131n 18 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck ve motosikletin de \u00e7al\u0131nt\u0131 oldu\u011funu belirledi. \r\n\r\n,\u0130fadesi al\u0131nmak ve i\u015flemleri yap\u0131lmak \u00fczere polis arabas\u0131na bindirilen \u015f\u00fcpheli, "Neden ka\u00e7\u0131yordunuz?" sorusuna "Daha iyi bir motosiklet almak i\u00e7in, Kenan Sofuo\u011flu'na rakip olaca\u011f\u0131m" diye kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.,<p><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/calinti-motosikletle-yakalanan-hirsiz-sofuoglu-na-meydan-okudu-20953.aspx" target="_blank"><strong>HABER\u0130N V\u0130DEOSU \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/a><\/span><\/p>\r\n