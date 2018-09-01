Çalışan annelere devletten maddi destek

\u0130\u015f Bir kereye mahsus 149 lira s\u00fct paras\u0131 alan anne, do\u011fum izninde \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131klar\u0131 d\u00f6nemin paras\u0131n\u0131 i\u015f g\u00f6remezlik \u00f6dene\u011fi alt\u0131nda devletten al\u0131yor. Bu da asgari \u00fccretli \u00e7al\u0131\u015fan i\u00e7in en az 5 bin 50 lira. ,Devletten yeni anne olanlara 4 farkl\u0131 maddi destek geliyor.,Bu \u00f6deme e-Devlet \u00fczerinden takip edilmeli. Sigortal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan t\u00fcm kad\u0131nlar do\u011fum yapmalar\u0131 halinde anal\u0131k izni sonras\u0131nda birinci do\u011fumda 2 ay, ikinci do\u011fumda 4 ay, sonraki do\u011fumlarda ise 6 ay yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015f\u0131p tam maa\u015f alabilecek.,Do\u011fum yard\u0131m\u0131 ile anneye ilk \u00e7ocuk i\u00e7in 300, ikinci \u00e7ocuk i\u00e7in 400, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ve sonraki \u00e7ocuklarda 600 lira veriliyor.,Yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fan annenin maa\u015f\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 patron, 938.5 liras\u0131n\u0131 ise devlet, \u0130\u015fkur arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla \u00f6deyecek. Bu haktan yararlanmak i\u00e7in anal\u0131k izninin bitti\u011fi tarihten itibaren 30 g\u00fcn i\u00e7inde \u2018\u0130\u015fkur\u2019a m\u00fcracaat edilecek.,\u0130lk \u00e7ocu\u011funu d\u00fcnyaya getiren asgari \u00fccretli bir anneye devlet; 300 lira \u00e7ocuk paras\u0131, 149 lira s\u00fct paras\u0131, 5 bin 50 lira i\u015f g\u00f6rmezlik \u00f6dene\u011fi ve 1877 lira yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fma \u00f6dene\u011fiyle birlikte 7376 lira \u00f6deme yapacak. (Posta),Do\u011fum paras\u0131n\u0131 almak i\u00e7in kad\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor olmas\u0131 ya da kendi i\u015fini yapmas\u0131 veya e\u015finin kendi i\u015fini yap\u0131yor ya da bir yerde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor olmas\u0131 yeterli oluyor. ,\u0130kinci \u00f6deme ise do\u011fum yapan kad\u0131na s\u00fct ve emzirme paras\u0131 olarak \u00f6deniyor.